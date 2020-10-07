https://ria.ru/20201007/makhonin-1578589434.html

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края, принеся присягу на Конституции РФ и уставе региона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:02

2020-10-07T12:02

2020-10-07T12:09

дмитрий махонин

пермь

пермский край

политика

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<strong>ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> официально вступил в должность губернатора Пермского края, принеся присягу на Конституции РФ и уставе региона, передает корреспондент РИА Новости.Избирком <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> после 13 сентября подвел итоги выборов, согласно которым Дмитрий Махонин был признан победителем, он получил 540,3 тысячи голосов избирателей или 75,69%. Спустя несколько дней избранный губернатор был госпитализирован с COVID-19. Он проходил лечение в краевой клинической больнице и был выписан 30 сентября, из-за чего инаугурацию перенесли на более поздний срок."Благодарю всех, кто проголосовал за меня и таким образом доверил свою судьбу мне, это двойная ответственность, всё свое будущее связываю только с родной землей", - заявил Махонин в ходе вступления в должность.Он отметил, что эпидемия COVID-19 стала вызовом для команды руководства региона, поблагодарил местное правительство за работу в непростое время и жителей за то, что справились с проблемами из-за пандемии. "Мы не должны терять бдительности, продолжать совершенствовать работу медицинского сектора, помогать в сложившейся ситуации предпринимательскому сообществу, людям, которые потеряли работу или попали в сложную ситуацию. Должны восстанавливать темпы развития, считаю, что еще не весь потенциал региона раскрыт", - сказал руководитель края.Во время выступления он напомнил о ряде ключевых проектов, значимых для развития региона, а также о грядущем 300-летии <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, заявив, что мероприятие требует серьезной подготовки. "Сейчас реализуются проекты на сумму более 1,5 триллиона рублей, наша задача – чтобы они были реализованы, за этим стоят финансовые вливания в экономику и инфраструктуру, новые рабочие места, нужно делать ставку на наши компетенции, совершенствуя в том числе и нормативную налоговую базу, чтоб Пермский край был максимально привлекательными для инвесторов, тех, кто хочет развивать регион. Нужен прорыв в соцсфере, чтобы территория была комфортной для жителей", - подчеркнул Махонин.Мероприятие проходило в органном зале филармонии, где присутствовало примерно 200 человек, все гости находились в медицинских масках, организаторы соблюдали все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577190876.html

https://ria.ru/20201002/sevastopol-1578104234.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермь, пермский край, политика