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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края, принеся присягу на Конституции РФ и уставе региона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:02
2020-10-07T12:09
дмитрий махонин
пермь
пермский край
политика
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<strong>ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> официально вступил в должность губернатора Пермского края, принеся присягу на Конституции РФ и уставе региона, передает корреспондент РИА Новости.Избирком <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> после 13 сентября подвел итоги выборов, согласно которым Дмитрий Махонин был признан победителем, он получил 540,3 тысячи голосов избирателей или 75,69%. Спустя несколько дней избранный губернатор был госпитализирован с COVID-19. Он проходил лечение в краевой клинической больнице и был выписан 30 сентября, из-за чего инаугурацию перенесли на более поздний срок."Благодарю всех, кто проголосовал за меня и таким образом доверил свою судьбу мне, это двойная ответственность, всё свое будущее связываю только с родной землей", - заявил Махонин в ходе вступления в должность.Он отметил, что эпидемия COVID-19 стала вызовом для команды руководства региона, поблагодарил местное правительство за работу в непростое время и жителей за то, что справились с проблемами из-за пандемии. "Мы не должны терять бдительности, продолжать совершенствовать работу медицинского сектора, помогать в сложившейся ситуации предпринимательскому сообществу, людям, которые потеряли работу или попали в сложную ситуацию. Должны восстанавливать темпы развития, считаю, что еще не весь потенциал региона раскрыт", - сказал руководитель края.Во время выступления он напомнил о ряде ключевых проектов, значимых для развития региона, а также о грядущем 300-летии <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, заявив, что мероприятие требует серьезной подготовки. "Сейчас реализуются проекты на сумму более 1,5 триллиона рублей, наша задача – чтобы они были реализованы, за этим стоят финансовые вливания в экономику и инфраструктуру, новые рабочие места, нужно делать ставку на наши компетенции, совершенствуя в том числе и нормативную налоговую базу, чтоб Пермский край был максимально привлекательными для инвесторов, тех, кто хочет развивать регион. Нужен прорыв в соцсфере, чтобы территория была комфортной для жителей", - подчеркнул Махонин.Мероприятие проходило в органном зале филармонии, где присутствовало примерно 200 человек, все гости находились в медицинских масках, организаторы соблюдали все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190876.html
https://ria.ru/20201002/sevastopol-1578104234.html
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дмитрий махонин, пермь, пермский край, политика

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края

12:02 07.10.2020 (обновлено: 12:09 07.10.2020)
 
© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : ФАС России
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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края, принеся присягу на Конституции РФ и уставе региона, передает корреспондент РИА Новости.
Избирком Пермского края после 13 сентября подвел итоги выборов, согласно которым Дмитрий Махонин был признан победителем, он получил 540,3 тысячи голосов избирателей или 75,69%. Спустя несколько дней избранный губернатор был госпитализирован с COVID-19. Он проходил лечение в краевой клинической больнице и был выписан 30 сентября, из-за чего инаугурацию перенесли на более поздний срок.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 07:26Единый день голосования — 2020
Махонин победил на выборах главы Пермского края
"Благодарю всех, кто проголосовал за меня и таким образом доверил свою судьбу мне, это двойная ответственность, всё свое будущее связываю только с родной землей", - заявил Махонин в ходе вступления в должность.
Он отметил, что эпидемия COVID-19 стала вызовом для команды руководства региона, поблагодарил местное правительство за работу в непростое время и жителей за то, что справились с проблемами из-за пандемии. "Мы не должны терять бдительности, продолжать совершенствовать работу медицинского сектора, помогать в сложившейся ситуации предпринимательскому сообществу, людям, которые потеряли работу или попали в сложную ситуацию. Должны восстанавливать темпы развития, считаю, что еще не весь потенциал региона раскрыт", - сказал руководитель края.
Во время выступления он напомнил о ряде ключевых проектов, значимых для развития региона, а также о грядущем 300-летии Перми, заявив, что мероприятие требует серьезной подготовки. "Сейчас реализуются проекты на сумму более 1,5 триллиона рублей, наша задача – чтобы они были реализованы, за этим стоят финансовые вливания в экономику и инфраструктуру, новые рабочие места, нужно делать ставку на наши компетенции, совершенствуя в том числе и нормативную налоговую базу, чтоб Пермский край был максимально привлекательными для инвесторов, тех, кто хочет развивать регион. Нужен прорыв в соцсфере, чтобы территория была комфортной для жителей", - подчеркнул Махонин.
Мероприятие проходило в органном зале филармонии, где присутствовало примерно 200 человек, все гости находились в медицинских масках, организаторы соблюдали все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:18
Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя
 
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Дмитрий МахонинПермьПермский крайПолитика
 
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