https://ria.ru/20200914/vybory-1577190876.html

Махонин победил на выборах главы Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,69% на выборах главы региона, сообщил крайизбирком после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:26

2020-09-14T07:26

2020-09-14T07:26

единый день голосования — 2020

дмитрий махонин

пермский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577082252_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_9baa6db769b98ae025f5e7885171fcb3.jpg

<strong>ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> набрал 75,69% на выборах главы региона, сообщил крайизбирком после обработки 100% протоколов.В комиссии рассказали, что обработано 100% протоколов. Самовыдвиженец Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов, Ксения Айтакова (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) — 13,63%, Олег Постников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) — 5,66%, Евгений Козлов ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") — 2,34%.Явка избирателей на выборы губернатора составила около 35,74%, это меньше, чем на выборах главы региона в 2017 году (42,53%). В Пермском крае работали 1798 участков для голосования.

1

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермский край, политика