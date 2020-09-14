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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190876.html
Махонин победил на выборах главы Пермского края
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,69% на выборах главы региона, сообщил крайизбирком после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:26
2020-09-14T07:26
единый день голосования — 2020
дмитрий махонин
пермский край
политика
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<strong>ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> набрал 75,69% на выборах главы региона, сообщил крайизбирком после обработки 100% протоколов.В комиссии рассказали, что обработано 100% протоколов. Самовыдвиженец Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов, Ксения Айтакова (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) — 13,63%, Олег Постников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) — 5,66%, Евгений Козлов ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") — 2,34%.Явка избирателей на выборы губернатора составила около 35,74%, это меньше, чем на выборах главы региона в 2017 году (42,53%). В Пермском крае работали 1798 участков для голосования.
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пермский край
РИА Новости
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дмитрий махонин, пермский край, политика

Махонин победил на выборах главы Пермского края

07:26 14.09.2020
5137
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяВременно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,69% на выборах главы региона, сообщил крайизбирком после обработки 100% протоколов.
В комиссии рассказали, что обработано 100% протоколов. Самовыдвиженец Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов, Ксения Айтакова (КПРФ) — 13,63%, Олег Постников (ЛДПР) — 5,66%, Евгений Козлов ("Патриоты России") — 2,34%.
Явка избирателей на выборы губернатора составила около 35,74%, это меньше, чем на выборах главы региона в 2017 году (42,53%). В Пермском крае работали 1798 участков для голосования.
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Единый день голосования — 2020Дмитрий МахонинПермский крайПолитика
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