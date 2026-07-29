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Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Пермском крае - РИА Новости, 29.07.2026
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11:07 29.07.2026 (обновлено: 11:14 29.07.2026)
Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Пермском крае

Дроны ВСУ атаковали одно из промышленных предприятий в Пермском крае

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края.
  • Несколько БПЛА сбили на подлете.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке вражеских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Махонин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.
В среду в Пермском крае около 10.00 (8.00 мск) был введен режим "Беспилотная опасность". Он действовал примерно три часа.
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Специальная военная операция на УкраинеПермский крайПроисшествияДмитрий Махонин
 
 
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