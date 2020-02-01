В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками

"Зная Аксенова, его характер, можно не сомневаться: если он сказал, что чиновники будут уволены, – то на 99 процентов так оно и будет. И это хорошая наука для всех чиновников. Я полностью поддерживаю жесткие решения в отношении таких людей. Чтобы и другим неповадно было, и чтобы другие учились и думали, как себя вести", – заключил сенатор.