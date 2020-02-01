В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью газете "Взгляд.ру" прокомментировал реакцию главы Крыма Сергея Аксенова на скандал с вручением "хлеба" блокадникам в Керчи, поддержав его позицию.
Ранее Аксенов разъяснил мотивы своего решения об увольнении должностных лиц в горсовете Керчи, назвав их действия глупыми и неправильными. По мнению главы региона, депутаты и чиновники повели себя неправильно, не проявив к блокадникам и членам их семей должного уважения. Он заявил, что Мая Хужина и ее заместительница должны быть уволены. Когда стало известно, что глава Керчи передумала увольняться, Аксенов назвал ее действия "ересью и самодурством" и пообещал лично присутствовать на заседании горсовета, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.
По мнению сенатора, чиновники допустили грубейшую ошибку, решив, что они могут снисходительно и не очень вежливо вести себя по отношению к ветеранам.
"В ходе их посещения ветеранов-блокадников было заметно, что для них это формальность. Не более чем работа, которая не особо им и нравится", – заявил Цеков.
Он предположил, что история закончится уходом главы Керчи и ее заместителя с должностей, отметив, что мероприятие с посещением ветеранов было совершенно не продумано.
"Зная Аксенова, его характер, можно не сомневаться: если он сказал, что чиновники будут уволены, – то на 99 процентов так оно и будет. И это хорошая наука для всех чиновников. Я полностью поддерживаю жесткие решения в отношении таких людей. Чтобы и другим неповадно было, и чтобы другие учились и думали, как себя вести", – заключил сенатор.
Скандал с подаренным "хлебом"
Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
В свою очередь Хужина заявила, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Она написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета.