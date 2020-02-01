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В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
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РИА Новости

В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками

01:44 01.02.2020
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© Фото : страница в "Facebook" Маи ХужинойПредседатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
© Фото : страница в "Facebook" Маи Хужиной
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью газете "Взгляд.ру" прокомментировал реакцию главы Крыма Сергея Аксенова на скандал с вручением "хлеба" блокадникам в Керчи, поддержав его позицию.
Ранее Аксенов разъяснил мотивы своего решения об увольнении должностных лиц в горсовете Керчи, назвав их действия глупыми и неправильными. По мнению главы региона, депутаты и чиновники повели себя неправильно, не проявив к блокадникам и членам их семей должного уважения. Он заявил, что Мая Хужина и ее заместительница должны быть уволены. Когда стало известно, что глава Керчи передумала увольняться, Аксенов назвал ее действия "ересью и самодурством" и пообещал лично присутствовать на заседании горсовета, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.
По мнению сенатора, чиновники допустили грубейшую ошибку, решив, что они могут снисходительно и не очень вежливо вести себя по отношению к ветеранам.

"В ходе их посещения ветеранов-блокадников было заметно, что для них это формальность. Не более чем работа, которая не особо им и нравится", – заявил Цеков.

Он предположил, что история закончится уходом главы Керчи и ее заместителя с должностей, отметив, что мероприятие с посещением ветеранов было совершенно не продумано.

"Зная Аксенова, его характер, можно не сомневаться: если он сказал, что чиновники будут уволены, – то на 99 процентов так оно и будет. И это хорошая наука для всех чиновников. Я полностью поддерживаю жесткие решения в отношении таких людей. Чтобы и другим неповадно было, и чтобы другие учились и думали, как себя вести", – заключил сенатор.

Скандал с подаренным "хлебом"

Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
В свою очередь Хужина заявила, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Она написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета.
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Вчера, 01:03
Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
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Александр ФорманчукСергей ЦековСергей Аксенов (политик)КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)Совет Федерации РФКрымРоссияПолитика
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