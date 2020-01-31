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2020-01-31T17:11+0300
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Аксенов пояснил мотивы увольнения чиновниц из-за скандала в Керчи
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РИА Новости

Аксенов пояснил мотивы увольнения чиновниц из-за скандала в Керчи

17:11 31.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил мотивы своего решения об увольнении должностных лиц в горсовете Керчи после скандала с вручением "хлеба" блокадникам, назвав их действия глупыми и неправильными.

"Еще раз по поводу ситуации в Керчи. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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По мнению главы региона, депутаты и чиновники повели себя неправильно, не проявив к блокадникам и членам их семей должного уважения.
"Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде. У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай. В нашей традиции, заходя в любой дом, разуваться и снимать верхнюю одежду. Это проявление уважения к хозяевам. Далее. Считаю, что символы вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Но самая главная помощь - материальная поддержка", - написал Аксенов.
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Он добавил, что на принятые кадровые решения не повлияют комментарии и "лайки" в социальных сетях, многие из которых могут "накручиваться" искусственно. "Поэтому я принимаю решения, только проверив информацию и опираясь на свою внутреннюю позицию и убеждения. Одна из наших проблем заключается в том, что многие верят провокаторам. С этим нужно бороться с помощью разъяснений и честной, открытой позиции органов власти", - добавил он.
Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
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