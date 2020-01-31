Аксенов пояснил мотивы увольнения чиновниц из-за скандала в Керчи

"Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде. У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай. В нашей традиции, заходя в любой дом, разуваться и снимать верхнюю одежду. Это проявление уважения к хозяевам. Далее. Считаю, что символы вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Но самая главная помощь - материальная поддержка", - написал Аксенов.