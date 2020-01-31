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Глава Керчи во второй раз подала в отставку
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РИА Новости

Глава Керчи во второй раз подала в отставку

12:51 31.01.2020 (обновлено: 13:38 31.01.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета", — сказал он РИА Новости.
Он также прокомментировал слова Хужиной об отзыве заявления, предположив, что они были продиктованы эмоциями.
"Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма", — подчеркнул вице-спикер.
Накануне стало известно, что Хужина написала заявление об увольнении, но позже она заявила, что сделала это, "поддавшись сиюминутной женской слабости", и останется на своем посту.
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Глава Керчи и ее заместительница Лариса Щербула подали в отставку на фоне скандала, разразившегося вокруг поздравления живущих в городе блокадников. В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, делегация горсовета во главе с Хужиной посетила ветеранов и вручила им медали, цветы и специально испеченные к этой дате караимские пироги, которые на фото выглядели как обычные батоны белого хлеба. Пользователей соцсетей особенно возмутили снимки, на которых видно, что в квартирах блокадников чиновницы даже не снимали шубы.
Власти Крыма резко раскритиковали это "поздравление". Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Хужина и ее заместительница должны быть уволены. Когда же стало известно, что глава Керчи передумала увольняться, Аксенов назвал ее действия "ересью и самодурством" и пообещал лично присутствовать на заседании горсовета, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.
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КерчьПолитика
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31 января, 13:00
Руслан Тлеуж
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Натуральная охота на ведьм. Кому-то в инернете не понравилось, что глава Керчи одета чуть лучше школьной уборщицы, и дрогнувшие власти решили от неё избавиться. Противно.
31 января, 13:52
Сергей Тарасов
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