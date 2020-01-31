Глава Керчи во второй раз подала в отставку

Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи

Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Глава . Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета", — сказал он РИА Новости.

Он также прокомментировал слова Хужиной об отзыве заявления, предположив, что они были продиктованы эмоциями.

"Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма", — подчеркнул вице-спикер.

Накануне стало известно, что Хужина написала заявление об увольнении, но позже она заявила, что сделала это, "поддавшись сиюминутной женской слабости", и останется на своем посту.

Глава Керчи и ее заместительница Лариса Щербула подали в отставку на фоне скандала, разразившегося вокруг поздравления живущих в городе блокадников. В день снятия блокады Ленинграда , 27 января, делегация горсовета во главе с Хужиной посетила ветеранов и вручила им медали, цветы и специально испеченные к этой дате караимские пироги, которые на фото выглядели как обычные батоны белого хлеба. Пользователей соцсетей особенно возмутили снимки, на которых видно, что в квартирах блокадников чиновницы даже не снимали шубы.