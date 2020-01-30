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Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
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РИА Новости

Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

17:44 30.01.2020 (обновлено: 19:00 30.01.2020)
109971
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
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"Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он сообщил, что обговорил ситуацию со спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, назвал акцию "так называемым поздравлением" и отметил, в ней приняли участие председатель и депутат городского совета Керчи, а также депутат парламента республики.
"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии "Единая Россия", - написал Аксенов.
Ярослав Нилов
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Обсудить 88
Сергей Аксенов (политик)КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)Единая РоссияКрымОбщество
Популярные комментарии
Собственно, это реализация акции, которую насаждают по всей стране ... "Блокадный хлеб" называется. Не знаю, какой такой "умник" это пару лет назад придумал, но НАСАЖДАЕТСЯ акция очень активно... вот это и есть мина замедленного действия... мне кажется, это КОЩУНСТВО... кусочки хлеба раздавать, мол, почувствуйте себя блокадником...ужас
30 января, 18:28
НСНаталья Светлова
130209120
Что-то с чинушами не так( То губернатор Чувашии ключами дразнится, то вот эти (
30 января, 18:30
Александр К.
11630508
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