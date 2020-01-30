Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

"Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".