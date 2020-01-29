Громкие случаи помилования осужденных в России в 2010-2020 годах

29 января 2020 года президент России Владимир Путин помиловал осужденную за наркотики гражданку Израиля Нааму Иссахар.
15 ноября 2019 года в России помиловали осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга и передали его властям Норвегии. Его вместе с двумя литовцами, также обвиненных в шпионаже, обменяли на двоих россиян, обвиненных в Литве в шпионаже и помилованных президентом Литвы. Фруде Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года.
25 октября 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал двух крымских татар – лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. В конце сентября 2017 года суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России", сделанных им в эфире украинского телевидения. Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил восемь лет колонии общего режима. По словам зампреда комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, их помиловали по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева. После освобождения Чийгоз и Умеров отправились в Турцию.
17 августа 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего директора шахты "Ульяновская" в Кузбассе, где в 2007 году погибли 110 человек. Трагедия на шахте произошла 19 марта 2007 года и стала крупнейшей в России аварией такого рода почти за 80 лет. Суд признал виновными во взрыве директора шахты Андрея Функа и пятерых его подчиненных. Их приговорили к лишению свободы на сроки от трех до шести лет.
29 июля 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал Марину Джанджгаву и Анник Кесян, осужденных по статье о государственной измене. Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены в 2014 и 2015 годах соответственно за то, что в 2008 году отправляли СМС-сообщения своим грузинским знакомым, в которых писали о передвижении военной техники по железной дороге. Джанджгаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян – к восьми.
7 марта 2017 года президент России помиловал Оксану Севастиди, осужденную по аналогичному делу. Оксана Севастиди была арестована в 2015 году. В 2016 году суд признал ее виновной в госизмене и приговорил к семи годам лишения свободы. После выхода на свободу Оксаны Севастиди, ее адвокаты пытались добиться отмены приговора, однако Верховный суд признал его законным.
14 июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Афанасьева задержали в Симферополе по делу "крымских террористов" в мае 2014 года, 17 декабря 2014 года его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Дело 73-летнего Солошенко маркировано грифом "секретно". По данным СМИ, он собирался вывезти на Украину части некоего российского вооружения. Солошенко задержали в Москве при встрече с "деловым партнером" из Минобороны России. Мосгорсуд 14 октября 2015 года приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
25 мая 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании осужденной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко. 22 марта 2016 года Савченко была осуждена на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин помиловал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Хамовнический суд Москвы в конце 2010 года приговорил экс-главу МФО "Менатеп" Платона Лебедева и Михаила Ходорковского к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег с учетом наказания, назначенного Мещанским судом Москвы в мае 2005 года по первому делу (девять лет лишения свободы, в сентябре 2005 года срок был снижен до восьми лет). Затем приговор был смягчен на год. Президиум Мосгорсуда 20 декабря 2012 года снизил им срок заключения с 13 до 11 лет.
14 мая 2012 года президент России подписал указ о помиловании матери двоих детей Анастасии Дорониной, осужденной на четыре года за ДТП в Гусь-Хрустальном (Владимирская область), где погибли два подростка. Дело Дорониной вызвало широкий общественный резонанс. Летом 2008 года ее машина столкнулась с мотоциклом, авария стала причиной смерти двух подростков – водителя и пассажира мотоцикла. Гусь-Хрустальный городской суд в 2010 году признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть). Дорониной было назначено наказание в виде четырех лет колонии-поселения, она также должна выплатить 2,4 миллиона рублей в пользу потерпевших. На момент помилования женщина выплатила 2,2 миллиона рублей.
23 апреля 2012 года стало известно, что президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Сергея Мохнаткина, осужденного за нападение на милиционера 31 декабря 2009 года на несанкционированном митинге на Триумфальной площади в Москве. Правозащитники утверждали, что Мохнаткин не участвовал в акции, а вступился за одну из митинговавших, которую задерживал милиционер.
5 августа 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании актрисы Натальи Захаровой. Захарова была осуждена французским судом в 2006 году по обвинению в попытке поджога квартиры ее бывшего мужа и несколько лет не возвращалась во Францию, опасаясь ареста. В конце 2010 года она приехала в Париж, чтобы бороться в суде за свои родительские права и возможность видеться с дочерью, которую она не видела около пяти лет. В суде ее задержали и вскоре доставили в женскую тюрьму под Парижем. В конце мая 2011 года актриса была доставлена в Россию для отбывания наказания по приговору французского суда. Она подала прошение о помиловании, и 5 августа президент РФ подписал соответствующий указ. 9 августа она вышла из колонии в Костроме.
9 июля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании гражданина России Игоря Сутягина, осужденного за шпионаж. Заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Игорь Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы "Альтернатив-Фьючерс". Эта фирма, по данным ФСБ России, являлась "крышей" для разведки США и не имела никакого отношения к научной деятельности. Сутягин 7 апреля 2004 года был признан виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ученого вместе с тремя другими помилованными, ранее осужденными в разное время в России за шпионаж – Геннадием Василенко, Сергеем Скрипалем и Александром Запорожским – обменяли на десятерых человек, задержанных в конце июня 2010 года в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу РФ. Обмен состоялся в Вене. 26 сентября 2012 года президиум Верховного суда РФ оставил без изменения приговор российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному на 15 лет за шпионаж.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников