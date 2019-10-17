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РИА Новости

Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

17:41 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.
"Он подал прошение о помиловании", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
Гражданин Норвегии Фруде Берг в Лефортовском суде Москвы
14:38РИА Новости
СМИ сообщили о возможном обмене осужденного за шпионаж норвежца Берга
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Фруде БергНорвегияРоссияВ мире
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