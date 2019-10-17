Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.

Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.