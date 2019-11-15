В России помиловали осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга

Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия передала властям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщило Россия передала властям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщило норвежское правительство

Как уточняется на сайте кабмина, это произошло сегодня в 11:00 в Литве.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поблагодарила Вильнюс за сотрудничество и вклад в освобождение.

В пятницу утром стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал обвиненных в шпионаже россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Позже в Вильнюсе уточнили, что обменяли их на двоих литовцев (Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса), также обвиненных в шпионаже, и норвежца Берга.

По оценке скандинавских СМИ, такая схема стала возможна после утверждения cеймом Литвы в начале ноября поправки в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность в пользу своей страны.

Дело Берга

В апреле Мосгорсуд приговорил норвежца к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России.