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РИА Новости

В России помиловали осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга

16:02 15.11.2019 (обновлено: 18:30 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия передала властям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщило норвежское правительство.
Как уточняется на сайте кабмина, это произошло сегодня в 11:00 в Литве.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поблагодарила Вильнюс за сотрудничество и вклад в освобождение.
В пятницу утром стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал обвиненных в шпионаже россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
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Позже в Вильнюсе уточнили, что обменяли их на двоих литовцев (Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса), также обвиненных в шпионаже, и норвежца Берга.
По оценке скандинавских СМИ, такая схема стала возможна после утверждения cеймом Литвы в начале ноября поправки в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность в пользу своей страны.

Дело Берга

В апреле Мосгорсуд приговорил норвежца к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России.
Задержали Берга при получении секретных данных от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
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Гитанас НауседаЕвгений МатайтисМИД РФФСБ РФМосковский городской судЛитваФруде БергНорвегияРоссияВ мире
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