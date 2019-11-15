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РИА Новости

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

09:35 15.11.2019 (обновлено: 17:58 15.11.2019)
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© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы
© Фото : Lietuvos policija
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Уточняется, что их освобождают "от отбывания остатка срока наказания". При этом российское посольство пока не получило официального уведомления о помиловании.
Филипченко задержали в 2015 году в транзитном поезде, который следовал из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017-го суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.
Россиянина Моисеенко и литовского гражданина Сергея Пущина обвинили в шпионаже в 2014-м. Литовец, по версии следствия, собирал секретную информацию в пользу российской разведки, после чего передавал ее Моисеенко.
Также Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, а Моисеенко — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В феврале 2017 года литовца приговорили к пяти годам тюрьмы, россиянина — к 10,5.
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Минобороны ЛитвыНАТОМоскваБелоруссияВильнюсГитанас НауседаЛитваВ мире
Популярные комментарии
Надо полагать, деньги совсем кончились и больше никто, кроме России, их дать не может.
15 ноября, 10:11
MFMike Fauley
3031005
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