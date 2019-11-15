Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Литвы . Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.

Уточняется, что их освобождают "от отбывания остатка срока наказания". При этом российское посольство пока не получило официального уведомления о помиловании.

Филипченко задержали в 2015 году в транзитном поезде, который следовал из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017-го суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Россиянина Моисеенко и литовского гражданина Сергея Пущина обвинили в шпионаже в 2014-м. Литовец, по версии следствия, собирал секретную информацию в пользу российской разведки, после чего передавал ее Моисеенко.