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Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
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РИА Новости

Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала

16:52 10.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг
Гражданин Норвегии Фруде Берг
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гражданин Норвегии Фруде Берг. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж и вернувшийся домой в Норвегию в результате обмена отставной инспектор Фруде Берг утверждает, что несколько сотрудников спецслужб королевства получили дисциплинарные взыскания после его ареста в России, однако в самой спецслужбе это опровергают, сообщает телерадиокомпания TV-2.
Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании. Правительство Норвегии ранее сообщило, что Берг был передан представителям Осло в Литве утром 15 ноября.
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"Я знаю, что кое для кого последствия уже наступили. Как мне сообщили, к нескольким сотрудникам были применены меры дисциплинарного характера", - сказал Берг.
Отмечается, что речь идет как минимум о четырех сотрудниках, которые, по-видимому, уговаривали Берга поехать в Россию.
Сам Берг после ареста утверждал, что его использовали "втемную". Подробно обо всем он рассказал в документальном фильме "Шпион поневоле – тайная жизнь Фруде Берга", который транслируется на телеканале в пятницу.
Телекомпания обратилась в службу контрразведки Норвегии за комментариями относительно высказываний Берга, однако спецслужбы не подтвердили информацию о дисциплинарном взыскании в отношении своих сотрудников.
"Никаких мер дисциплинарного воздействия, связанных с этим делом, не последовало", - коротко прокомментировали в ведомстве.
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