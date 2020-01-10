Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж и вернувшийся домой в Норвегию в результате обмена отставной инспектор Осужденный в России за шпионаж и вернувшийся домой в Норвегию в результате обмена отставной инспектор Фруде Берг утверждает, что несколько сотрудников спецслужб королевства получили дисциплинарные взыскания после его ареста в России, однако в самой спецслужбе это опровергают, сообщает телерадиокомпания TV-2

Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании. Правительство Норвегии ранее сообщило, что Берг был передан представителям Осло в Литве утром 15 ноября.

"Я знаю, что кое для кого последствия уже наступили. Как мне сообщили, к нескольким сотрудникам были применены меры дисциплинарного характера", - сказал Берг.

Отмечается, что речь идет как минимум о четырех сотрудниках, которые, по-видимому, уговаривали Берга поехать в Россию.

Сам Берг после ареста утверждал, что его использовали "втемную". Подробно обо всем он рассказал в документальном фильме "Шпион поневоле – тайная жизнь Фруде Берга", который транслируется на телеканале в пятницу.

Телекомпания обратилась в службу контрразведки Норвегии за комментариями относительно высказываний Берга, однако спецслужбы не подтвердили информацию о дисциплинарном взыскании в отношении своих сотрудников.