Случаи исключения из партии "Единая Россия"

Согласно уставу партии " Единая Россия ", член партии может быть исключен из партии за несоблюдение устава, программных документов, решений центральных органов партии, руководящих органов ее структурных подразделений, за действие, дискредитирующее партию, или иное действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам партии, а также в связи со вступлением в другую политическую партию – по решению уполномоченных органов партии, первичных, местных или региональных отделений партии.

Членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, может приостанавливаться по решению уполномоченных органов партии. По результатам рассмотрения уголовного дела приостановление членства в партии либо прекращается по решению органов, принявших решение о приостановлении, либо решается вопрос об исключении из партии.

Михаил Игнатьев, глава Чувашии

28 января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В республиканском МЧС эпизод назвали "дружеской шуткой", при этом руководитель министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.

Владимир Вдонин, депутат Законодательного Собрания Пензенской области

1 декабря 2019 года стало известно, что депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из "Единой России". Это произошло после того, как его задержали пьяным за рулем автомобиля. К тому же во время задержания он "козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры".

Вячеслав Гайзер, бывший губернатор Коми

3 июля 2019 года члены президиума политсовета "Единой России" исключили из партии экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера в связи с вынесенным приговором суда. Также из партии были исключены экс-губернатор Коми Владимир Торлопов и бывший спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель, проходившие по уголовному делу Гайзера. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и признал виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. Торлопов получил шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Ковзель – шесть лет колонии общего режима.

Муса Мусаев, бывший мэр Махачкалы

Мусаев возглавлял Махачкалу с июля 2015 года. Градоначальника арестовали в январе 2018 года. После ареста его членство в "Единой России" было приостановлено. В октябре 2018 года Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии без права занимать руководящие должности в течение трех лет.

По данным следствия, Мусаев в 2016-2017 годах незаконно передал в собственность пять земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, причинив ущерб бюджету города на сумму свыше 48 миллионов рублей.

В августе 2019 года Кировский районный суд Макачкалы частично удовлетворил ходатайство защиты Мусаева о замене неотбытой части наказания на штраф в размере 280 тысяч рублей, оставив в силе решение суда о лишении права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кировского суда Махачкалы.

Умар Джабраилов, экс-сенатор

Джабраилов в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чечни, входил в комитеты по экономической политике и международным делам. В конце августа 2017 года он несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы.

Джабраилов объяснил свое поведение нервным срывом и состоянием аффекта, отметив, что он "человек контуженый" и воевал когда-то в Чечне. После инцидента членство Джабраилова в партии "Единая Россия" временно приостановили "в связи с заведением уголовного дела".

В ноябре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора к штрафу в пятьсот тысяч рублей за стрельбу в столичном отеле. Ранее в октябре он оштрафован на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков.

Мария Маскакова-Игенбергс, российская оперная певица

16 февраля 2017 года из партии "Единая Россия" была исключена Мария Маскакова-Игенбергс по причине нарушения законодательства РФ и противоречия уставу партии. По словам секретаря Генсовета "Единой России", в 2011 году, во время первого избрания в Госдуму, Максакова утверждала , что у нее есть только российское гражданство, однако позже стало известно о наличии у нее гражданства Германии. С 2016 года Мария Маскакова проживает на Украине.

Анастасия Мякина, депутат думы Шелеховского района Иркутской области

В ноябре 2016 года из "Единой России" была исключена депутат думы Шелеховского района Иркутской области Анастасия Мякина за дискредитацию партии.

Женщина опубликовала в Instagram видеоролик, в котором показала упражнение, помогающее убрать жир на ягодицах. Приседания депутат выполняла на своем рабочем месте – в помещении муниципального предприятия "Бытовые и ритуальные услуги" в обеденный перерыв. По мнению главы иркутских единороссов Светланы Брагиной, поведение Мякиной "стало неприятной неожиданностью".

Позднее Мякина записала видеообращение с извинениями. На видео она признает, что "была не права".

Татьяна Ерманова, экс-глава администрации города Щелкино Крыма

23 августа 2016 года Тятьяна Ерманова была исключена из партии "Единая Россия". В ноябре 2017 года Ерманова была приговорена Ленинским районным судом Крыма к штрафу в 300 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств. В декабре 2017 года Верховным судом Крыма штраф был уменьшен до 150 тысяч рублей.

Рузиль Мингалимов, депутат горсовета Набережных Челнов

В начале апреля 2016 года стало известно, что "Единая Россия" исключила из партии депутата горсовета Набережных Челнов Рузиля Мингалимова, который заручился поддержкой "Открытой России" Михаила Ходорковского для выдвижения на выборах в Госдуму. В местном отделении партии власти посчитали, что таким образом единоросс дискредитирует партию и "наносит ущерб ее политическим интересам".

Николай Денин, экс-губернатор Брянской области

4 февраля 2016 года СМИ сообщили об исключении из партии экс-губернатора Брянской области Николая Денина . В сентябре 2014 года Денин, возглавлявший Брянскую область с декабря 2004 года, был отправлен президентом РФ в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". Затем Следственный комитет возбудил в отношении экс-чиновника уголовное дело, но уже на основании результатов проверки ФСБ. Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии управления СК РФ по Брянской области, в декабре 2011 и январе 2012 года губернатор, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка", из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения. 19 ноября 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима. Проведя в колонии почти два с половиной года, в апреле 2018 года он был досрочно освобожден

Павел Плотников, экс-мэр Йошкар-Олы

19 ноября 2015 года из партии был исключен мэр Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) Павел Плотников "за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам".

В отношении Плотникова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, всего за период с апреля 2009 года по 2013 год из бюджета Йошкар-Олы было незаконно перечислено и израсходовано более 361 миллиона рублей.

25 ноября 2015 года Собрание депутатов Йошкар-Олы приняло решение о досрочном прекращении контракта с мэром города Павлом Плотниковым в связи с утратой доверия.

В сентябре 2018 года к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 17 миллионов рублей.

В январе 2019 года Верховный суд Марий оставил в силе решение суда первой инстанции по делу бывшего мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова, увеличив при этом штраф с 17 до 22 миллионов рублей.

Илона Шмидт, бывший проректор Череповецкого государственного университета

25 марта 2015 года бывший проректор Череповецкого государственного университета Илона Шмидт была исключена из партии "Единая Россия". В октябре 2013 года она была задержана ФСБ в момент получения взятки, а в 2014 году была осуждена по обвинениям во взяточничестве в значительном и крупном размерах, получила 7 лет и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет, а также была оштрафована на 9,7 миллионов рублей.

Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области

В марте 2015 года членство бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в партии "Единая Россия" было приостановлено в связи с его арестом и следствием по делу.

Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Его еще ждет второй суд - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года. После вынесения обвинительного вердикта он был исключен из партии.

Михаил Столяров, экс-мэр Астрахани

16 января 2015 года стало известно об исключении из партии экс-мэра Астрахани Михаила Столярова . Будучи главой города 13 ноября 2013 года он был задержан при получении взятки в 10 миллионов рублей. Через неделю территориальная ячейка астраханского отделения "Единой России" временно приостановила его членство в партии. Тогда было не совсем понятно, каким будет решение суда. В ноябре 2014 года Михаил Столяров был приговорен судом к 10 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. Позже приговор был смягчен с 10 до 9 лет колонии. После этого Михаила Столярова, признанного судом виновным в получении взятки, исключили из партии.

Елена Скрынник, бывший министр сельского хозяйства

В октябре 2015 года из партии была исключена бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник за утрату "связи с политической организацией".

Скрынник являлась министром сельского хозяйства России в 2009-2012 годах. С 2001 года она была гендиректором крупной государственной лизинговой компании "Росагролизинг". Она была отправлена в отставку на фоне расследования о хищениях в "Росагролизинге" и проходила по делу в статусе свидетеля. После ухода с госслужбы Скрынник проживала в Швейцарии, где в отношении нее в 2013 году было заведено уголовное дело по подозрению в отмывании денег. В августе 2017 года швейцарская прокуратура прекратила расследование уголовного дела против Елены Скрынник.