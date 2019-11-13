Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой о признании незаконным договора дарения квартиры в центре столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Ответчиками выступали второй муж Максаковой Далхат Халаев, адвокат Магомед Евлоев, на которого была оформлена доверенность, и нынешний владелец квартиры Мурат Мержоев.
Максакова просила признать документ недействительным "в связи с подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки".
Максакова и Вороненков уехали на Украину в 2016 году. В 2017 году бывшего депутата застрелили в центре Киева. За Халаева певица вышла замуж в 2018 году и на свадьбу подарила ему оспариваемую квартиру на Краснопресненской набережной.
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