Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы, пишут СМИ

Ответчиками выступали второй муж Максаковой Далхат Халаев, адвокат Магомед Евлоев, на которого была оформлена доверенность, и нынешний владелец квартиры Мурат Мержоев.

Максакова и Вороненков уехали на Украину в 2016 году. В 2017 году бывшего депутата застрелили в центре Киева. За Халаева певица вышла замуж в 2018 году и на свадьбу подарила ему оспариваемую квартиру на Краснопресненской набережной.