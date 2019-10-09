Экс-мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу досрочно

МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кировского суда Махачкалы, который заменил бывшему мэру столицы Дагестана Мусе Мусаеву неотбытую часть наказания на штраф в размере 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

По данным ведомства, Кировский районный суд 22 августа частично удовлетворил ходатайство защиты Мусаева о замене неотбытой части наказания на штраф в размере 280 тысяч рублей, оставив в силе решение суда о лишении права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

"Прокуратурой республики Дагестан данное постановление было обжаловано. Верховный суд республики Дагестан, указав, что решение принято судом первой инстанции в соответствии с требованиями законодательства, апелляционным постановлением от 9 октября оставил его без изменений", - говорится в релизе.

Муса Мусаев - один из многочисленных дагестанских чиновников, задержанных за махинации после назначения Владимира Васильева главой региона. Он возглавлял Махачкалу с июля 2015 года. Градоначальника арестовали в январе этого года. Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырём годам колонии без права занимать руководящие должности в течение трёх лет.