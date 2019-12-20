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Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
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РИА Новости

Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО

07:44 20.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Сахалинской области А.Хорошавин
Экс-губернатор Сахалинской области А.Хорошавин
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Сахалинской области А.Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 дек - РИА Новости. Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет из-за взяток, навестили в СИЗО Южно-Сахалинска представители региональной общественной наблюдательной комиссии, рассказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя Сахалинского ОНК протоиерей Виктор Горбач.
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что родственники и адвокаты в течение месяца не могут выяснить местонахождение бывшего губернатора Сахалинской области. Затем региональный ФСИН заявил, что со вторника Хорошавин находится на Сахалине.
"После сообщений СМИ о пропаже Александра Хорошавина к нам стали обращаться знакомые и друзья экс-губернатора. Поэтому 19 декабря мы с Владимиром Иконниковым нанесли визит в учреждение ФСИН, проверили условия содержания в изоляторе бывшего главы региона", - сообщил священнослужитель.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
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Как отметил Горбач, Хорошавин сказал, что чувствует себя удовлетворительно, на условия содержания и отношение к нему администрации СИЗО не жалуется.
"Мы поздравили друг друга с днем святого Николая Чудотворца. Хорошавин рассказал, что в соответствии с решением суда по первому делу его этапировали в Хабаровский край, а затем перевели в СИЗО Южно-Сахалинска", - поделился протоиерей.
Горбач добавил, что такие посещения учреждений УФСИН, расположенных на Сахалине, члены общественной наблюдательной комиссии проводят регулярно. "Задача ОНК – контролировать соблюдение прав осужденных и подследственных, предусмотренных российским законодательством", - заключил собеседник агентства.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Его еще ждет второй суд - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018
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