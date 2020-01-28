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2020-01-28T08:55+0300
https://ria.ru/20200128/1563931872.html
Украина — союзник, с которым никаких противников не надо
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РИА Новости

Украина — союзник, с которым никаких противников не надо

08:00 28.01.2020 (обновлено: 08:55 28.01.2020)
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© Фото : официальный сайт Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Израиль
© Фото : официальный сайт Президента Украины
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в польских мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и очень постарался, чтобы на этот раз все прошло гладко.
Оговорка "на этот раз" принципиальна, поскольку предыдущая неделя для украинского лидера откровенно не задалась. Все началось с неудачного выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе и дипломатического недоразумения с Румынией, а закончилось полным абсурдом в Израиле.
Нынешняя годовщина освобождения Освенцима стала частью конфликта, где между баррикад оказались Польша с одной стороны, Израиль и Россия — с другой. Памятные мероприятия в Иерусалиме произвели гораздо более внушительное впечатление, чем польские.
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Как Россия и Израиль обидели Польшу
Самые влиятельные державы выразили свое отношение к возникшему противостоянию ровно так, как это принято на международной арене, — статусностью своего участия. Если в Израиле Россия, Германия, Франция, Великобритания и США были представлены на очень высоком и высшем уровне, то в Польше все проходит куда скромнее.
В то же время сторону Варшавы подчеркнуто предпочли некоторые восточноевропейские государства, в частности Литва. Спикер национального сейма заявил, что память убитых евреев лучше чтить на месте их гибели, куда и отправился президент Гитанас Науседа.
По поводу выбора прибалтийских соседей можно многое сказать по существу, но формально их действия вполне соответствуют протоколу и тонкостям дипломатического языка, на котором представители разных стран взаимодействуют в подобных случаях.
Украина единственная умудрилась оказаться в центре скандала из-за действий своего лидера, который вел себя как пресловутый слон в посудной лавке.
Как известно, Владимир Зеленский прилетел в Иерусалим для участия в форуме по холокосту, однако внезапно отказался идти на основное мероприятие. Никакие объяснения не помогут сгладить факт, что тем самым украинский президент нанес оскорбление, причем не только и не столько организаторам, сколько людям, которым оно было посвящено.
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Организаторы удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
Параллельно украинская сторона запросила встречу с Владимиром Путиным, создав впечатление, что именно это было истинной целью приезда Зеленского в Израиль. Представители Киева крайне самонадеянно рассчитывали, что для них будет найдено место в расписании российского президента, тем более учитывая общий контекст и фактическую отмену визита на форум.
Украинскому лидеру пришлось покинуть Израиль несолоно хлебавши во всех отношениях, да еще и заполучив очередное пятно на репутацию страны и свою лично.
Было бы неправильно винить во всем исключительно Владимира Зеленского. Предыдущий руководитель Петр Порошенко также неоднократно становился объектом критики и осмеяния за неуместные шаги на международных мероприятиях.
Похоже, это проблема Украины как таковой.
Без сомнения, одна из причин такого положения вещей — глубокое невежество официального Киева, действительно не владеющего сложным в своей деликатности и изощренности языком внешнеполитических коммуникаций, да и просто нормами протокола. Собственно, свежая разборка с Румынией, возникшая из-за того, что в официальном переводе речи президента на английский был использован неудачный глагол, допускающий "не то" толкование, служит очередным тому подтверждением.
Скорее всего, Владимир Зеленский, заявив об отказе от участия в иерусалимском форуме, хотел привлечь к себе внимание и искренне не осознавал, какой имиджевый ущерб это нанесет ему и стране, которую он представляет.
Агент Гитлера Бандера: ЦРУ поставило Киев в затруднительное положение
24 января, 12:45Акценты
Агент Гитлера Бандера: ЦРУ поставило Киев в затруднительное положениеРуководство Украины и националисты, как говорят в некоторых регионах этой страны, попали "немножечко впросак". ЦРУ разместило в открытом доступе данные об одном из символов незалежной – Степане Бандере. Документы свидетельствуют: он прямо и непосредственно работал на Гитлера.
Кроме того, крайне болезненным для киевских властей является принципиальное несоответствие национальных амбиций имеющемуся потенциалу. Украина повсеместно сталкивается с проявлением куда больших возможностей других стран, включая Россию, Израиль или ту же Польшу. В Киеве не понимают, почему отказ польского президента ехать в Иерусалим стал политическим демаршем, пусть и скандальным, а куда более сглаженный шаг Зеленского был воспринят как позорная несуразность.
Украина никак не может осознать и смириться с тем, что ее место не рядом с глобальными и региональными державами, ведущими самостоятельную игру (и умеющими это делать), а в группе третьестепенных по значимости восточноевропейских государств, чья задача в ожидании команд из Вашингтона или Брюсселя — а) сидеть ровно и б) тихо.
Отсюда и большая часть международных конфузов. Пытаясь как можно громче заявить о себе, национальное руководство действует без оглядки на принятые правила, протокол и даже здравый смысл. Вместо этого получает новый виток маргинализации и укрепляющуюся за Украиной репутацию варварской страны, которую просто "нельзя пускать в приличные дома".
Хуже того — чем дальше, тем сильнее это бросает тень и на украинскую группу поддержки. В результате процесс дистанцирования от слишком уж непосредственного в своих словах и действиях Киева идет полным ходом.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
19 сентября 2019, 06:54
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Так что достойное и адекватное участие Владимира Зеленского в текущих польских мероприятиях все равно скорее убавит очков Варшаве, чем прибавит их — несмотря на то, что Украину там представляет высшее должностное лицо.
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Владимир ЗеленскийАвторыВ мире
Популярные комментарии
Полагаю, что на момент написания статьи автор еще не видел то, как Зеленский приурочил своего деда к виновникам Второй мировой.
28 января, 08:31
Илья А.
11730101
Справедливости для, про Польшу надо сказать то же самое. Вы представляете, как подставила всб Вышеградскую группу, т.е. всю Восточную Европу - лидер этой группы Польша, начав требовать от ГЕРМАНИИ(!!!) вообще что-нибудь? Германия всю эту группу и кормила... Пока польша не зарвалась. А нынче субсидии урезаны почти до нуля, всю Вышеградскую группу ждет финансовый крах. И все из-за одной укушеной Польши!
28 января, 08:09
Илья Золотов
89111013
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