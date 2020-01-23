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2020-01-23T10:52+0300
https://ria.ru/20200123/1563768095.html
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
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РИА Новости

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

10:52 23.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Зеленский находится с рабочим визитом Израиле. Ранее он заявил в интервью газете Times of Israel, что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что будет принимать участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.
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"На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - добавил президент.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Сам Зеленский заявил, что не уверен, состоится ли у него встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.
Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
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Обсудить 13
ОсвенцимЮрий УшаковЛенинградКнессет ИзраиляВладимир ЗеленскийВладимир ПутинИерусалимРоссияВ мире
Популярные комментарии
Зе врет,впрочем как всегда. Он без этого часа прожить не может. Это его основная профессия. Просто поклонникам Гитлера и Бендеры там не уютно будет, могут и в лицо плюнуть.
23 января, 11:24
Vladidmir Kanygin
9311002
Неужели Зеленский способен понять ,что страна виновная в Холокосте не должна принимать участие во Всемирном форуме жертв Холокоста
23 января, 11:50
Александр Некрасов
5733006
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