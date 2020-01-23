Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.

Зеленский находится с рабочим визитом Израиле. Ранее он заявил в интервью газете Times of Israel , что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что будет принимать участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

"На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - добавил президент.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Сам Зеленский заявил, что не уверен, состоится ли у него встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.