В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в Израиле не состоялась, поскольку Владимира Зеленского не было на форуме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", - сказал он.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что контакты Путина с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января если и будут, то будут носить "весьма короткий характер" и пройдут "на ногах".
Зеленский должен был посетить Израиль с рабочим визитом 23-24 января. Планировалось, что он примет участие в мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и проведет ряд встреч. В четверг Зеленский сообщил, что не пойдет на форум, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.