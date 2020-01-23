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В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
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РИА Новости

В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

20:12 23.01.2020 (обновлено: 00:36 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в Израиле не состоялась, поскольку Владимира Зеленского не было на форуме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", - сказал он.
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Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что контакты Путина с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января если и будут, то будут носить "весьма короткий характер" и пройдут "на ногах".
Зеленский должен был посетить Израиль с рабочим визитом 23-24 января. Планировалось, что он примет участие в мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и проведет ряд встреч. В четверг Зеленский сообщил, что не пойдет на форум, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Встреча с такой значимой фигурой как президент незалежной требует длительной подготовки из за сомнений а нужно ли
23 января, 20:17
Евгений Шевелев
16141000
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