В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в Встреча президентов России и Украины в Израиле не состоялась, поскольку Владимира Зеленского не было на форуме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", - сказал он.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что контакты Путина с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января если и будут, то будут носить "весьма короткий характер" и пройдут "на ногах".