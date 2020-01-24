Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

Украинский лидер говорил о событиях столетней давности и, в частности, отметил, что "большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии". Однако для английской версии сайта президента слово "заняли" перевели как occupied — "оккупировали".