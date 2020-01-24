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https://ria.ru/20200124/1563817499.html
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
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РИА Новости

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

11:41 24.01.2020 (обновлено: 13:42 24.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. МИД Румынии потребовал от Украины объяснений из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
Украинский лидер говорил о событиях столетней давности и, в частности, отметил, что "большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии". Однако для английской версии сайта президента слово "заняли" перевели как occupied — "оккупировали".

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", — говорится в пресс-релизе дипмиссии.

Посол Украины в Румынии Александр Банков уже заявил, что эта ситуация стала результатом неправильного перевода и необоснованного толкования и принес извинения. Слово occupied заменили на taken.
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Владимир ЗеленскийРумынияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так, что это, даже Румыния уже отпускает Украине подзатыльники?
24 января, 11:54
ВРВиктор Ростов
42250001
Удивительная страна Украина. Умудряется со всеми поцапаться.....
24 января, 11:57
Стас Титов
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