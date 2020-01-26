Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима

КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - приводит слова Зеленского пресс-служба.

Также украинский президент призвал мировых лидеров не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. "Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", - подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский заявил в интервью газете Times of Israel, что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью. В четверг Зеленский сообщил, что не пойдет на форум, поскольку передал свое место и места украинской делегации людям, которые пережили эту трагедию, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета (парламента) Израиля.