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Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
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РИА Новости

Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе

17:10 23.01.2020 (обновлено: 20:33 23.01.2020)
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", — говорится в статье.
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Так Arutz 7 объяснил практически пустой зал во время выступления украинского лидера, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Помимо этого, издание выразило недоумение из-за заявления Зеленского о том, что Украину можно принять в Евросоюз вместо вышедшей из него Великобритании.
В статье обращается внимание и на слова украинского президента о том, что из-за напряженной работы ему не хватает времени для общения с семьей. Издание сочло эту жалобу противоречивой, поскольку она прозвучала на фоне недавнего скандала с отдыхом Зеленского в Омане.
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Отказ от форума в Израиле

Arutz 7 также напомнила, что украинский лидер грозился устроить демарш и отказаться от поездки в Израиль, если не дадут выступить на форуме по холокосту.
"Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит", — напомнил портал.
Зеленский действительно прилетел в Израиль, но заявил, что не пойдет на форум. По его словам, он уступил места украинской делегации тем людям, которые пережили холокост.
Организаторы форума выразили по этому поводу недоумение. Они рассказали, что все, кто обращался к ним в последние дни, получили ответ, но у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. Почему Зеленский отказался участвовать в форуме, принимающая сторона не знает.
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11:55
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Имран ХанЕвросоюзВладимир ЗеленскийПакистанИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленский это ошибка Украины, ошибка народа при выборе президента.
23 января, 17:31
Kalita Неизвестный
140715015
Зеля опростоволосился.
23 января, 17:21
vvab6
103251003
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