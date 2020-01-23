Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе

"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", — говорится в статье.

Так Arutz 7 объяснил практически пустой зал во время выступления украинского лидера, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Помимо этого, издание выразило недоумение из-за заявления Зеленского о том, что Украину можно принять в Евросоюз вместо вышедшей из него Великобритании

В статье обращается внимание и на слова украинского президента о том, что из-за напряженной работы ему не хватает времени для общения с семьей. Издание сочло эту жалобу противоречивой, поскольку она прозвучала на фоне недавнего скандала с отдыхом Зеленского в Омане.

Отказ от форума в Израиле

Arutz 7 также напомнила, что украинский лидер грозился устроить демарш и отказаться от поездки в Израиль, если не дадут выступить на форуме по холокосту.

"Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит", — напомнил портал.

Зеленский действительно прилетел в Израиль, но заявил, что не пойдет на форум. По его словам, он уступил места украинской делегации тем людям, которые пережили холокост.