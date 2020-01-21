Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T20:08+0300
https://ria.ru/20200121/1563691659.html
Биография Андрея Белоусова
https://cdn22.img.ria.ru/images/152839/24/1528392458_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_915e1d667d6052ed4ad68cc38c582edc.jpg
РИА Новости

Биография Андрея Белоусова

20:08 21.01.2020
254
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".
C 1981 года по 1986 год работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР.
В 1986-1990 годах – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.
В 1990-2006 годах занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.
В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства РФ.
В 2012-2013 годах – министр экономического развития Российской Федерации.
24 июня 2013 года назначен помощником президента РФ.
21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Доктор экономических наук. Заслуженный экономист Российской Федерации (2007).
Награжден орденом Почета (2009).
Женат, есть сын.
Декларированный доход за 2018 год – около 7,7 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
РоссияСправки
Рекомендуем
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Путин назначил Белоусова первым замом председателя правительства
Виктория Абрамченко
Биография Виктории Абрамченко
Дмитрий Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Алексей Оверчук на XI Гайдаровском форуме в Москве
Путин назначил Алексея Оверчука вице-премьером
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Биография Евгения Зиничева
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Биография Юрия Трутнева
Дмитрий Григоренко
Григоренко присутствовал на встрече Путина с новым правительством
Антон Котяков
Котякова назначили министром труда и социальной защиты
Марат Хуснуллин
Собянин пожелал Хуснуллину успехов на новом посту
Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова
Новой главой Минкультуры стала Ольга Любимова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния