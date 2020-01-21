Биография Андрея Белоусова

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".
C 1981 года по 1986 год работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР.
В 1986-1990 годах – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.
В 1990-2006 годах занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.
В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства РФ.
В 2012-2013 годах – министр экономического развития Российской Федерации.
24 июня 2013 года назначен помощником президента РФ.
21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Доктор экономических наук. Заслуженный экономист Российской Федерации (2007).
Награжден орденом Почета (2009).
Женат, есть сын.
Декларированный доход за 2018 год – около 7,7 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников