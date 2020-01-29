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Формирование нового правительства
2020-01-29T01:47+0300
https://ria.ru/20200129/1563991519.html
Белоусов будет курировать нацпроекты, финансы и внешнюю торговлю
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РИА Новости

Белоусов будет курировать нацпроекты, финансы и внешнюю торговлю

00:07 29.01.2020 (обновлено: 01:47 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям, соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
В круг его обязанностей включены координация работы федеральных ведомств по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития и достижения национальных целей развития, по общей координации и мониторингу реализации национальных проектов.
Белоусов также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику, внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.
К его ведению относится также деятельность институтов развития, в том числе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Первый вице-премьер займется координацией госполитики в области транспорта и стратегией развития и финансирования магистральной инфраструктуры транспорта. Болоусов также курирует деятельность автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" и госрегулирование интеллектуальной собственности.
Белоусов координирует деятельность Минэкономразвития, Минтранспорта, ФАС, Росаккредитации, Росстата, Роспатента, Госавтодорнадзора, Росавиации, Росавтодора, Росжелдора и Росморречфлота, а также работу госкомпании "Российские автомобильные дороги" и Российского экспортного центра.
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Формирование нового правительстваРоссияАндрей БелоусовПолитика
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