Где найти Еленку и водопад в пещере: самые красивые места России зимой

© Фото : Владимир Кушнарев / предоставлено РГО

Село Териберка в Кольском районе Мурманской области в устье одноименной реки — одно из лучших мест в России для наблюдения за северным сиянием.

Еще это единственная точка в европейской части страны, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан.

А постоянные ветры способствуют круглогодичным занятиям кайтсерфингом.