Где найти Еленку и водопад в пещере: самые красивые места России зимой

На Камчатке, в районе вулкана Мутновский, в толще снега и льда река пробила туннель длиной 760 метров. Сейчас увидеть эту пещеру нельзя, рассказывает автор фотографии Марина Маликова. "Замерзшие и мокрые насквозь, мы вышли наружу погреться, и в этот момент вход обрушился", — пояснила она.
На Камчатке, в районе вулкана Мутновский, в толще снега и льда река пробила туннель длиной 760 метров. Сейчас увидеть эту пещеру нельзя, рассказывает автор фотографии Марина Маликова. "Замерзшие и мокрые насквозь, мы вышли наружу погреться, и в этот момент вход обрушился", — пояснила она.
Село Териберка в Кольском районе Мурманской области в устье одноименной реки — одно из лучших мест в России для наблюдения за северным сиянием.
Еще это единственная точка в европейской части страны, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
А постоянные ветры способствуют круглогодичным занятиям кайтсерфингом.
Село Териберка в Кольском районе Мурманской области в устье одноименной реки — одно из лучших мест в России для наблюдения за северным сиянием.
Еще это единственная точка в европейской части страны, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
А постоянные ветры способствуют круглогодичным занятиям кайтсерфингом.
В конце октября медведи, набрав вес, становятся малоактивными и готовятся к спячке. Пойманный в объектив зверь отдыхает на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике.
Сам водоем — кратерный, расположен внутри крупной кальдеры. Там — самое большое нерестилище нерки в Азии.
В конце октября медведи, набрав вес, становятся малоактивными и готовятся к спячке. Пойманный в объектив зверь отдыхает на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике.
Сам водоем — кратерный, расположен внутри крупной кальдеры. Там — самое большое нерестилище нерки в Азии.
Скалы из крупного кварцевого песчаника белого и красного цветов (максимальная высота 780 метров) — популярное место у туристов-альпинистов. Эта гора — одна из главных достопримечательностей Красновишерского района Пермского края. Ее еще называют Колчимский или Помянённый камень.
Скалы из крупного кварцевого песчаника белого и красного цветов (максимальная высота 780 метров) — популярное место у туристов-альпинистов. Эта гора — одна из главных достопримечательностей Красновишерского района Пермского края. Ее еще называют Колчимский или Помянённый камень.
Двадцатиметровый Салтинский водопад в Гунибском районе Дагестана — подземный. Чтобы увидеть бурлящий поток, надо спуститься в пещеру.
"Цвет воды меняется в зависимости от погоды и времени суток", — говорит автор фотографии Магомед Шапиев.
Двадцатиметровый Салтинский водопад в Гунибском районе Дагестана — подземный. Чтобы увидеть бурлящий поток, надо спуститься в пещеру.
"Цвет воды меняется в зависимости от погоды и времени суток", — говорит автор фотографии Магомед Шапиев.
Песцы, обитающие на Командорских островах Камчатского края, не меняют цвет шкуры на зиму. Их "наряд" в холода становится лишь более пушистым и густым, рассказывает фотограф Алексей Перелыгин.
Песцы, обитающие на Командорских островах Камчатского края, не меняют цвет шкуры на зиму. Их "наряд" в холода становится лишь более пушистым и густым, рассказывает фотограф Алексей Перелыгин.
Остров Еленка, или Ижилхей, расположен на Байкале в акватории Малого моря — в проливе между побережьем Иркутской области и островом Ольхон.
Мысы и скалы покрыты многометровыми наплесками замерзшей воды, которые называют сокуи. Из-за большой толщины этот лед приобретает бирюзовый оттенок.
Остров Еленка, или Ижилхей, расположен на Байкале в акватории Малого моря — в проливе между побережьем Иркутской области и островом Ольхон.
Мысы и скалы покрыты многометровыми наплесками замерзшей воды, которые называют сокуи. Из-за большой толщины этот лед приобретает бирюзовый оттенок.
Высочайшую точку России и Европы — Эльбрус — называют "двуглавой горой", так как у нее две вершины. Западная — 5642 метра над уровнем моря, Восточная — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяными шапками.
Высочайшую точку России и Европы — Эльбрус — называют "двуглавой горой", так как у нее две вершины. Западная — 5642 метра над уровнем моря, Восточная — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяными шапками.
На Камчатке более 300 вулканов, причем примерно каждый десятый из них — активный. Именно поэтому полуостров называют "огненной землей". Застывшая лава есть и на равнинах.
На Камчатке более 300 вулканов, причем примерно каждый десятый из них — активный. Именно поэтому полуостров называют "огненной землей". Застывшая лава есть и на равнинах.
В Ямало-Ненецком автономном округе Игорь Дмитриев запечатлел стадо оленей, поднимающееся по склону горы Яр-Кеу. На переднем плане — чум Петра Ледкова и его семьи, ненецких оленеводов, у которых гостил фотограф.
В Ямало-Ненецком автономном округе Игорь Дмитриев запечатлел стадо оленей, поднимающееся по склону горы Яр-Кеу. На переднем плане — чум Петра Ледкова и его семьи, ненецких оленеводов, у которых гостил фотограф.
Курайская степь на Алтае — межгорная котловина в среднем течении реки Чуи. Это место богато археологическими памятниками: курганами, каменными бабами (изваяния высотой до четырех метров), писаницами (наскальное искусство). Также сохранились древние оросительные системы.
Курайская степь на Алтае — межгорная котловина в среднем течении реки Чуи. Это место богато археологическими памятниками: курганами, каменными бабами (изваяния высотой до четырех метров), писаницами (наскальное искусство). Также сохранились древние оросительные системы.