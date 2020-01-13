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Туризм
2020-01-13T08:07+0300
https://ria.ru/20200113/1562947385.html
Где найти Еленку и водопад в пещере: самые красивые места России зимой
https://cdn21.img.ria.ru/images/156294/20/1562942029_0:233:2815:1816_1036x0_80_0_0_458cc14d4e86e7924e87d0ff188aff32.jpg
РИА Новости

Где найти Еленку и водопад в пещере: самые красивые места России зимой

08:00 13.01.2020 (обновлено: 08:07 13.01.2020)
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Авторы фотографий с изображением дикой природы России до 16 февраля могут стать участниками конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства нет. Северное сияние в Териберке, необычные скалы на Приполярном Урале, ледяные узоры Байкала, ночной Эльбрус и вулканическая лава на Камчатке — с частью уже присланных работ знакомит фотолента РИА Новости.
© Фото : Malikova_Marina / предоставлено РГО

На Камчатке, в районе вулкана Мутновский, в толще снега и льда река пробила туннель длиной 760 метров. Сейчас увидеть эту пещеру нельзя, рассказывает автор фотографии Марина Маликова. "Замерзшие и мокрые насквозь, мы вышли наружу погреться, и в этот момент вход обрушился", — пояснила она.

Ледяная река
1 из 11

На Камчатке, в районе вулкана Мутновский, в толще снега и льда река пробила туннель длиной 760 метров. Сейчас увидеть эту пещеру нельзя, рассказывает автор фотографии Марина Маликова. "Замерзшие и мокрые насквозь, мы вышли наружу погреться, и в этот момент вход обрушился", — пояснила она.

© Фото : Malikova_Marina / предоставлено РГО
© Фото : Владимир Кушнарев / предоставлено РГО

Село Териберка в Кольском районе Мурманской области в устье одноименной реки — одно из лучших мест в России для наблюдения за северным сиянием.

Еще это единственная точка в европейской части страны, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан.

А постоянные ветры способствуют круглогодичным занятиям кайтсерфингом.

Северный Берег
2 из 11

Село Териберка в Кольском районе Мурманской области в устье одноименной реки — одно из лучших мест в России для наблюдения за северным сиянием.

Еще это единственная точка в европейской части страны, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан.

А постоянные ветры способствуют круглогодичным занятиям кайтсерфингом.

© Фото : Владимир Кушнарев / предоставлено РГО
© Фото : Сергей Краснощеков / предоставлено РГО

В конце октября медведи, набрав вес, становятся малоактивными и готовятся к спячке. Пойманный в объектив зверь отдыхает на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике.

Сам водоем — кратерный, расположен внутри крупной кальдеры. Там — самое большое нерестилище нерки в Азии.

Дзен
3 из 11

В конце октября медведи, набрав вес, становятся малоактивными и готовятся к спячке. Пойманный в объектив зверь отдыхает на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике.

Сам водоем — кратерный, расположен внутри крупной кальдеры. Там — самое большое нерестилище нерки в Азии.

© Фото : Сергей Краснощеков / предоставлено РГО
© Фото : Сергей Иванов / предоставлено РГО

Скалы из крупного кварцевого песчаника белого и красного цветов (максимальная высота 780 метров) — популярное место у туристов-альпинистов. Эта гора — одна из главных достопримечательностей Красновишерского района Пермского края. Ее еще называют Колчимский или Помянённый камень.

На склоне дня
4 из 11

Скалы из крупного кварцевого песчаника белого и красного цветов (максимальная высота 780 метров) — популярное место у туристов-альпинистов. Эта гора — одна из главных достопримечательностей Красновишерского района Пермского края. Ее еще называют Колчимский или Помянённый камень.

© Фото : Сергей Иванов / предоставлено РГО
© Фото : Магомед Шапиев / предоставлено РГО

Двадцатиметровый Салтинский водопад в Гунибском районе Дагестана — подземный. Чтобы увидеть бурлящий поток, надо спуститься в пещеру.

"Цвет воды меняется в зависимости от погоды и времени суток", — говорит автор фотографии Магомед Шапиев.

Замерзший водопад
5 из 11

Двадцатиметровый Салтинский водопад в Гунибском районе Дагестана — подземный. Чтобы увидеть бурлящий поток, надо спуститься в пещеру.

"Цвет воды меняется в зависимости от погоды и времени суток", — говорит автор фотографии Магомед Шапиев.

© Фото : Магомед Шапиев / предоставлено РГО
© Фото : Алексей Перелыгин / предоставлено РГО

Песцы, обитающие на Командорских островах Камчатского края, не меняют цвет шкуры на зиму. Их "наряд" в холода становится лишь более пушистым и густым, рассказывает фотограф Алексей Перелыгин.

Снежные просторы Командор
6 из 11

Песцы, обитающие на Командорских островах Камчатского края, не меняют цвет шкуры на зиму. Их "наряд" в холода становится лишь более пушистым и густым, рассказывает фотограф Алексей Перелыгин.

© Фото : Алексей Перелыгин / предоставлено РГО
© Фото : Евгений Дубынин / предоставлено РГО

Остров Еленка, или Ижилхей, расположен на Байкале в акватории Малого моря — в проливе между побережьем Иркутской области и островом Ольхон.

Мысы и скалы покрыты многометровыми наплесками замерзшей воды, которые называют сокуи. Из-за большой толщины этот лед приобретает бирюзовый оттенок.

Еленка опасная и прекрасная
7 из 11

Остров Еленка, или Ижилхей, расположен на Байкале в акватории Малого моря — в проливе между побережьем Иркутской области и островом Ольхон.

Мысы и скалы покрыты многометровыми наплесками замерзшей воды, которые называют сокуи. Из-за большой толщины этот лед приобретает бирюзовый оттенок.

© Фото : Евгений Дубынин / предоставлено РГО
© Фото : Александр Агагабаев / предоставлено РГО

Высочайшую точку России и Европы — Эльбрус — называют "двуглавой горой", так как у нее две вершины. Западная — 5642 метра над уровнем моря, Восточная — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяными шапками.

Гало над Эльбрусом
8 из 11

Высочайшую точку России и Европы — Эльбрус — называют "двуглавой горой", так как у нее две вершины. Западная — 5642 метра над уровнем моря, Восточная — 5621 метр. Обе покрыты снежно-ледяными шапками.

© Фото : Александр Агагабаев / предоставлено РГО
© Фото : Денис Будьков / предоставлено РГО

На Камчатке более 300 вулканов, причем примерно каждый десятый из них — активный. Именно поэтому полуостров называют "огненной землей". Застывшая лава есть и на равнинах.

Огненная земля
9 из 11

На Камчатке более 300 вулканов, причем примерно каждый десятый из них — активный. Именно поэтому полуостров называют "огненной землей". Застывшая лава есть и на равнинах.

© Фото : Денис Будьков / предоставлено РГО
© Фото : Игорь Дмитриев / предоставлено РГО

В Ямало-Ненецком автономном округе Игорь Дмитриев запечатлел стадо оленей, поднимающееся по склону горы Яр-Кеу. На переднем плане — чум Петра Ледкова и его семьи, ненецких оленеводов, у которых гостил фотограф.

Мы уйдем на Север
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В Ямало-Ненецком автономном округе Игорь Дмитриев запечатлел стадо оленей, поднимающееся по склону горы Яр-Кеу. На переднем плане — чум Петра Ледкова и его семьи, ненецких оленеводов, у которых гостил фотограф.

© Фото : Игорь Дмитриев / предоставлено РГО
© Фото : Александр Рябенький / предоставлено РГО

Курайская степь на Алтае — межгорная котловина в среднем течении реки Чуи. Это место богато археологическими памятниками: курганами, каменными бабами (изваяния высотой до четырех метров), писаницами (наскальное искусство). Также сохранились древние оросительные системы.

Один
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Курайская степь на Алтае — межгорная котловина в среднем течении реки Чуи. Это место богато археологическими памятниками: курганами, каменными бабами (изваяния высотой до четырех метров), писаницами (наскальное искусство). Также сохранились древние оросительные системы.

© Фото : Александр Рябенький / предоставлено РГО
14803010
ТуризмЭльбрусЯмало-Ненецкий автономный округРусское географическое обществоРеспублика АлтайДагестанПермский крайБайкалКамчатский крайТуризмФото - Туризм
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