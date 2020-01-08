Что общего у Оззи, Тильды, Колина? Каковы люди, родившиеся в год Крысы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Что объединяет Оззи Осборна, Тильду Суинтон, Колина Ферта и Олега Меньшикова? Все они родились в год Крысы. Астрологи утверждают, что представители этого знака прагматичны, любят детей, а еще спокойны и трудолюбивы. Так ли это и какие они на самом деле — в материале РИА Новости.
Работать, работать и еще раз работать
"Рожденные в год Крысы любят трудиться, они точно знают, чего хотят, умеют ставить перед собой цель и идти к ней, не сворачивая с пути", — рассказала основательница школы астрологии Инна Любимова.
Например, Дуэйн Джонсон — почти идеальное воплощение этих качеств. Студентом он играл за университетскую команду в американский футбол, одновременно получил степень по криминологии и психологии. Из-за травмы пришлось расстаться с футболом, но, поставив цель прославиться, Джонсон подался в реслинг, а затем — в кино. Результат известен — недавно его назвали самым высокооплачиваемым актером в Голливуде.
Прагматичная Тильда Суинтон проявила качества, описанные в гороскопе, уже в школе. Она прекрасно бегала, но "откосила" от чемпионата графства, куда ее хотели отправить. Тильда притворилась, что растянула связки, а все потому, что хотела, чтобы ее стимулом было именно ощущение победы, а не предвкушение громкого приза.
Мария Кожевникова получила известность благодаря роли глупой блондинки в сериале "Универ", но потом стала депутатом Госдумы VI созыва и активно принимала участие в деятельности парламента. Тут и прагматизм, и трудолюбие.
Еще одну Крысу по зодиаку, Антонио Бандераса, и вовсе можно назвать "стахановцем". Кроме очень успешной актерской карьеры, он серьезно занимается виноделием, владеет брендом духов (раньше был собственником команды мотогонщиков Jack&Jones by Antonio Banderas), недавно разработал коллекцию мужской одежды для одной известной марки. Скорее всего, на этом испанец не остановится!
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на "Аллее славы" в "Vegas Крокус Сити". 31 мая 2018
"Крысы очень бережливы, нерасточительны, умеют копить, — поясняет астролог Инна Любимова. — Из них получаются хорошие бухгалтеры и другие специалисты, чья деятельность связана с финансами и учетом".
Пример — заслуженный счетовод Оззи Осборн. Четвертый из шести детей, в 15 лет он оставил школу: малоимущая семья не могла оплачивать его образование. Оззи стал работать помощником водопроводчика, потом — слесарем, забойщиком на скотном дворе, маляром и даже могильщиком. Поняв, что так много денег не получить, он пытался воровать, но неудачно. Отсидел несколько месяцев в тюрьме и решил, что выгоднее петь, чем красть.
За свою карьеру британец получил премию MTV Europe в номинации Global Icon. В мире продано более 100 миллионов пластинок, в записи которых он участвовал. Как член группы Black Sabbath музыкант внесен в списки Зала славы рок-н-ролла. А реалити-шоу о жизни семейки Осборнов било все рекорды популярности на ТВ, принеся героям съемок больше чем просто стабильный доход.
В расточительности не замечена и родившаяся в год Крысы Скарлетт Йоханссон. Ее любовь к деньгам подтверждает статус одной из самых высокооплачиваемых актрис. Только за прошлый года звезда заработала 56 миллионов долларов.
Еще одну голливудскую блондинку, Кэмерон Диаз, также называли в числе получающих наибольшие гонорары. Но, завершив карьеру, актриса, очевидно, не намерена жить на пенсию: она выпустила книгу о здоровье, которая заняла второе место в списке бестселлеров по версии The New York Times.
Кстати, юная Кэм была металлисткой и ходила на концерты Оззи Озборна. Может, ей что-то музыкой навеяло?
"Люди-Крысы предпочитают рассматривать ситуацию с точки зрения выгоды для себя. Они умеют стратегически мыслить, просчитывают на несколько шагов вперед действия не только свои, но и других", — отмечает Инна Любимова.
Руководствуется ли выгодой Олег Меньшиков, со стороны утверждать непросто, но что до плана развития — у него всегда готов ответ. Как руководитель театра Ермоловой народный артист России вникает в детали реконструкции. А еще играет сам и ставит спектакли.
Не отстает от него и Юлия Пересильд. Актриса выстраивает карьеру так, чтобы постоянно набирать обороты. Юлия играет в кино, театре, занимается благотворительностью и своими детьми.
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