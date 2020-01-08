Что общего у Оззи, Тильды, Колина? Каковы люди, родившиеся в год Крысы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Что объединяет Оззи Осборна, Тильду Суинтон, Колина Ферта и Олега Меньшикова? Все они родились в год Крысы. Астрологи утверждают, что представители этого знака прагматичны, любят детей, а еще спокойны и трудолюбивы. Так ли это и какие они на самом деле — в материале РИА Новости.

Работать, работать и еще раз работать

"Рожденные в год Крысы любят трудиться, они точно знают, чего хотят, умеют ставить перед собой цель и идти к ней, не сворачивая с пути", — рассказала основательница школы астрологии Инна Любимова.

Например, Дуэйн Джонсон — почти идеальное воплощение этих качеств. Студентом он играл за университетскую команду в американский футбол, одновременно получил степень по криминологии и психологии. Из-за травмы пришлось расстаться с футболом, но, поставив цель прославиться, Джонсон подался в реслинг, а затем — в кино. Результат известен — недавно его назвали самым высокооплачиваемым актером в Голливуде.

Прагматичная Тильда Суинтон проявила качества, описанные в гороскопе, уже в школе. Она прекрасно бегала, но "откосила" от чемпионата графства, куда ее хотели отправить. Тильда притворилась, что растянула связки, а все потому, что хотела, чтобы ее стимулом было именно ощущение победы, а не предвкушение громкого приза.

Мария Кожевникова получила известность благодаря роли глупой блондинки в сериале "Универ", но потом стала депутатом Госдумы VI созыва и активно принимала участие в деятельности парламента. Тут и прагматизм, и трудолюбие.

Еще одну Крысу по зодиаку, Антонио Бандераса, и вовсе можно назвать "стахановцем". Кроме очень успешной актерской карьеры, он серьезно занимается виноделием, владеет брендом духов (раньше был собственником команды мотогонщиков Jack&Jones by Antonio Banderas), недавно разработал коллекцию мужской одежды для одной известной марки. Скорее всего, на этом испанец не остановится!

Денежки счет любят

"Крысы очень бережливы, нерасточительны, умеют копить, — поясняет астролог Инна Любимова. — Из них получаются хорошие бухгалтеры и другие специалисты, чья деятельность связана с финансами и учетом".

Пример — заслуженный счетовод Оззи Осборн. Четвертый из шести детей, в 15 лет он оставил школу: малоимущая семья не могла оплачивать его образование. Оззи стал работать помощником водопроводчика, потом — слесарем, забойщиком на скотном дворе, маляром и даже могильщиком. Поняв, что так много денег не получить, он пытался воровать, но неудачно. Отсидел несколько месяцев в тюрьме и решил, что выгоднее петь, чем красть.

За свою карьеру британец получил премию MTV Europe в номинации Global Icon. В мире продано более 100 миллионов пластинок, в записи которых он участвовал. Как член группы Black Sabbath музыкант внесен в списки Зала славы рок-н-ролла. А реалити-шоу о жизни семейки Осборнов било все рекорды популярности на ТВ, принеся героям съемок больше чем просто стабильный доход.

В расточительности не замечена и родившаяся в год Крысы Скарлетт Йоханссон. Ее любовь к деньгам подтверждает статус одной из самых высокооплачиваемых актрис. Только за прошлый года звезда заработала 56 миллионов долларов.

Еще одну голливудскую блондинку, Кэмерон Диаз, также называли в числе получающих наибольшие гонорары. Но, завершив карьеру, актриса, очевидно, не намерена жить на пенсию: она выпустила книгу о здоровье, которая заняла второе место в списке бестселлеров по версии The New York Times.

Кстати, юная Кэм была металлисткой и ходила на концерты Оззи Озборна. Может, ей что-то музыкой навеяло?

Стратегия и любовь совместимы

Помимо "сухих" качеств вроде прагматизма, Крысам присущи и душевные стремления. Многие астрологи сходятся во мнении, что рожденные под этим знаком сильно привязаны к детям.

Например, Колин Ферт известен как примерный семьянин и отец. Даже в недавнем заявлении о разводе с супругой он отметил , что пара сохраняет дружеские отношения ради общих детей.

Сижу высоко, вижу далеко

"Люди-Крысы предпочитают рассматривать ситуацию с точки зрения выгоды для себя. Они умеют стратегически мыслить, просчитывают на несколько шагов вперед действия не только свои, но и других", — отмечает Инна Любимова.

Руководствуется ли выгодой Олег Меньшиков, со стороны утверждать непросто, но что до плана развития — у него всегда готов ответ. Как руководитель театра Ермоловой народный артист России вникает в детали реконструкции. А еще играет сам и ставит спектакли.