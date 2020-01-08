Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-08T08:15+0300
https://ria.ru/20200108/1562955983.html
Что общего у Оззи, Тильды, Колина? Каковы люди, родившиеся в год Крысы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156295/67/1562956779_0:30:2940:1683_1036x0_80_0_0_aaaaaeff11f28040a2c23328f10bf816.jpg
РИА Новости

Что общего у Оззи, Тильды, Колина? Каковы люди, родившиеся в год Крысы

08:00 08.01.2020 (обновлено: 08:15 08.01.2020)
117
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк70-й Венецианский кинофестиваль. День седьмой
70-й Венецианский кинофестиваль. День седьмой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Что объединяет Оззи Осборна, Тильду Суинтон, Колина Ферта и Олега Меньшикова? Все они родились в год Крысы. Астрологи утверждают, что представители этого знака прагматичны, любят детей, а еще спокойны и трудолюбивы. Так ли это и какие они на самом деле — в материале РИА Новости.

Работать, работать и еще раз работать

"Рожденные в год Крысы любят трудиться, они точно знают, чего хотят, умеют ставить перед собой цель и идти к ней, не сворачивая с пути", — рассказала основательница школы астрологии Инна Любимова.

Например, Дуэйн Джонсон — почти идеальное воплощение этих качеств. Студентом он играл за университетскую команду в американский футбол, одновременно получил степень по криминологии и психологии. Из-за травмы пришлось расстаться с футболом, но, поставив цель прославиться, Джонсон подался в реслинг, а затем — в кино. Результат известен — недавно его назвали самым высокооплачиваемым актером в Голливуде.
Прагматичная Тильда Суинтон проявила качества, описанные в гороскопе, уже в школе. Она прекрасно бегала, но "откосила" от чемпионата графства, куда ее хотели отправить. Тильда притворилась, что растянула связки, а все потому, что хотела, чтобы ее стимулом было именно ощущение победы, а не предвкушение громкого приза.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesАктер Дуэйн Джонсон
Актер Дуэйн Джонсон
1 из 4
Актер Дуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© AP Photo / Matt Sayles

Актриса Тильда Суинтон на церемонии вручения "Золотого глобуса"

Британская киноактриса Тильда Суинтон. 2012 год
2 из 4

Актриса Тильда Суинтон на церемонии вручения "Золотого глобуса"

© AP Photo / Matt Sayles
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Депутат Госдумы России Мария Кожевникова на пленарном заседании

Депутат Государственной Думы РФ Мария Кожевникова
3 из 4

Депутат Госдумы России Мария Кожевникова на пленарном заседании

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Антонио Бандерас, получивший премию "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" на Каннском кинофестивале

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию Лучший актер за роль в фильме Боль и слава
4 из 4

Антонио Бандерас, получивший премию "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" на Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4
Актер Дуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
2 из 4

Актриса Тильда Суинтон на церемонии вручения "Золотого глобуса"

© AP Photo / Matt Sayles
3 из 4

Депутат Госдумы России Мария Кожевникова на пленарном заседании

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Антонио Бандерас, получивший премию "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" на Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мария Кожевникова получила известность благодаря роли глупой блондинки в сериале "Универ", но потом стала депутатом Госдумы VI созыва и активно принимала участие в деятельности парламента. Тут и прагматизм, и трудолюбие.
Еще одну Крысу по зодиаку, Антонио Бандераса, и вовсе можно назвать "стахановцем". Кроме очень успешной актерской карьеры, он серьезно занимается виноделием, владеет брендом духов (раньше был собственником команды мотогонщиков Jack&Jones by Antonio Banderas), недавно разработал коллекцию мужской одежды для одной известной марки. Скорее всего, на этом испанец не остановится!

Денежки счет любят

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на "Аллее славы" в "Vegas Крокус Сити". 31 мая 2018
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на "Аллее славы" в "Vegas Крокус Сити". 31 мая 2018

"Крысы очень бережливы, нерасточительны, умеют копить, — поясняет астролог Инна Любимова. — Из них получаются хорошие бухгалтеры и другие специалисты, чья деятельность связана с финансами и учетом".

Пример — заслуженный счетовод Оззи Осборн. Четвертый из шести детей, в 15 лет он оставил школу: малоимущая семья не могла оплачивать его образование. Оззи стал работать помощником водопроводчика, потом — слесарем, забойщиком на скотном дворе, маляром и даже могильщиком. Поняв, что так много денег не получить, он пытался воровать, но неудачно. Отсидел несколько месяцев в тюрьме и решил, что выгоднее петь, чем красть.
За свою карьеру британец получил премию MTV Europe в номинации Global Icon. В мире продано более 100 миллионов пластинок, в записи которых он участвовал. Как член группы Black Sabbath музыкант внесен в списки Зала славы рок-н-ролла. А реалити-шоу о жизни семейки Осборнов било все рекорды популярности на ТВ, принеся героям съемок больше чем просто стабильный доход.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глейзера на Венецианском кинофестивале

Актриса Скарлетт Йоханссон
1 из 2

Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глейзера на Венецианском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Исполнительница главной роли в фильме "Очень плохая училка" актриса Кэмерон Диаз на фотосессии в Москве

Американская актриса Кэмерон Диаз
2 из 2

Исполнительница главной роли в фильме "Очень плохая училка" актриса Кэмерон Диаз на фотосессии в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
1 из 2

Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глейзера на Венецианском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Исполнительница главной роли в фильме "Очень плохая училка" актриса Кэмерон Диаз на фотосессии в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В расточительности не замечена и родившаяся в год Крысы Скарлетт Йоханссон. Ее любовь к деньгам подтверждает статус одной из самых высокооплачиваемых актрис. Только за прошлый года звезда заработала 56 миллионов долларов.
Еще одну голливудскую блондинку, Кэмерон Диаз, также называли в числе получающих наибольшие гонорары. Но, завершив карьеру, актриса, очевидно, не намерена жить на пенсию: она выпустила книгу о здоровье, которая заняла второе место в списке бестселлеров по версии The New York Times.
Кстати, юная Кэм была металлисткой и ходила на концерты Оззи Озборна. Может, ей что-то музыкой навеяло?

Стратегия и любовь совместимы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританский актер Колин Ферт
Продюсер Колин Фёрт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Британский актер Колин Ферт
Помимо "сухих" качеств вроде прагматизма, Крысам присущи и душевные стремления. Многие астрологи сходятся во мнении, что рожденные под этим знаком сильно привязаны к детям.
Например, Колин Ферт известен как примерный семьянин и отец. Даже в недавнем заявлении о разводе с супругой он отметил, что пара сохраняет дружеские отношения ради общих детей.

Сижу высоко, вижу далеко

© РИА Новости / Екатерина Чеснок

Актер и режиссер Олег Меньшиков на репетиции на сцене театра Ермоловой

Актёр Олег Меньшиков
1 из 2

Актер и режиссер Олег Меньшиков на репетиции на сцене театра Ермоловой

© РИА Новости / Екатерина Чеснок
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд на звездной дорожке перед церемонией закрытия "Кинотавра"

Актриса Юлия Пересильд
2 из 2

Актриса Юлия Пересильд на звездной дорожке перед церемонией закрытия "Кинотавра"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Актер и режиссер Олег Меньшиков на репетиции на сцене театра Ермоловой

© РИА Новости / Екатерина Чеснок
2 из 2

Актриса Юлия Пересильд на звездной дорожке перед церемонией закрытия "Кинотавра"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

"Люди-Крысы предпочитают рассматривать ситуацию с точки зрения выгоды для себя. Они умеют стратегически мыслить, просчитывают на несколько шагов вперед действия не только свои, но и других", — отмечает Инна Любимова.

Руководствуется ли выгодой Олег Меньшиков, со стороны утверждать непросто, но что до плана развития — у него всегда готов ответ. Как руководитель театра Ермоловой народный артист России вникает в детали реконструкции. А еще играет сам и ставит спектакли.
Не отстает от него и Юлия Пересильд. Актриса выстраивает карьеру так, чтобы постоянно набирать обороты. Юлия играет в кино, театре, занимается благотворительностью и своими детьми.
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
14 августа 2019, 08:00Культура
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
000000
КультураДуэйн ДжонсонЮлия ПересильдАнтонио БандерасКолин ФертТильда СуинтонСкарлетт ЙоханссонМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойОлег МеньшиковГосдума РФКамерон ДиазМария КожевниковаОззи Осборн
Рекомендуем
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
LIVE: Крушение самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Американские военные в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США
Пентагон
Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране сообщили о начале второй волны ударов по базе США в Ираке
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Так Юля выглядела, когда ее нашли в Красноярске
Истории пропавших без вести, которых нашли спустя годы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
07:22В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
07:20Киевский аэропорт не владеет информацией о крушении самолета в Иране
Лента новостейМолния