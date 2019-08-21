Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Недавно женившийся Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров, обогнав Криса Хемсворта и Роберта Дауни-младшего из "Мстителей", сообщает Entertainment Weekly со ссылкой данные журнала Forbes.
Джонсон заработал 89,4 миллиона долларов в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019.
В июле прошлого года вышел фильм "Небоскреб" с Джонсоном в главной роли. Кроме того, актер зарабатывает "по 700 тысяч долларов за каждый эпизод сериала "Футболисты" на HBO и семизначные роялти за линии одежды, обуви и наушников", - прокомментировала Мадлен Берг из Forbes . Он также получает проценты от участия в кассовых франшизах, в том числе в "Форсаже: Хоббс и Шоу".
Лидер прошлого года Джордж Клуни не вошел в десятку. На втором и на третьем местах Крис Хемсворт (62,9 млн) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов) в основном за счет съемок в "Мстителях: Финал". За ними Ашкай Кумар (65 миллионов) и Джеки Чан (58 миллионов). В десятку также вошли Брэдли Купер (57 миллионов), Адам Сэндлер (тоже 57 миллионов), Крис Эванс (43,5 миллиона долларов), Пол Радд (42 миллион) и Уилл Смит (35 миллионов).
19 августа, 15:11РИА НовостиДуэйн "Скала" Джонсон женился