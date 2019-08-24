Названы самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes , заработав за год 56 миллионов долларов.

В прошлом году Йоханссон также заняла первую строчку в рейтинге, заработав 40,5 миллиона долларов в период с июня 2017 по июнь 2018 года. Как отмечало Forbes, особо доходной ролью для Йоханссон оказалась роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" - эта работа подняла доходы актрисы в четыре раза.

Как пишет издание, и в этом году большую часть ее доходов составили гонорары за съемки в фильмах вселенной Marvel – снова "Черная Вдова" и "Мстители: Финал".

Второе место рейтинга заняла звезда сериала "Американская семейка" София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов. Риз Уизерспун поднялась в рейтинге на две строчки по сравнению с предыдущим годом и заняла третье место. Forbes оценил ее доход в 35 миллионов долларов.