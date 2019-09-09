Меньшиков поставит в театре Ермоловой спектакль "Оглянись во гневе"

"Несколько лет назад эта идея пришла мне в голову, а вот совсем недавно предложил мне это Саша Петров, и его команда будет это осуществлять. Происходить это будет так: один известный человек берет интервью у другого, а другой - у третьего... Но это будет не просто классическое интервью, а это будет такое любопытное, как мне кажется, театрализованное действие", - сказал Меньшиков.