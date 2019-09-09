Меньшиков поставит в театре Ермоловой спектакль "Оглянись во гневе"

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Художественный руководитель московского театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил в понедельник на сборе труппы, что в новом сезоне поставит спектакль по пьесе Джона Осборна "Оглянись во гневе".
"Это будет экспериментальная работа…. участвовать будут артисты до 24 лет. Думаю, что в конце сезона это сделаем", - пояснил он.
Новый, 94-й сезон обещает быть насыщенным и разнообразным. Работать с постановками будут как известные мастера - Валерий Фокин и Евгений Марчелли, так и начинающие режиссеры.
На основной сцене Фокин приступит к репетициям спектакля "Честная женщина" по пьесе Кирилла Фокина. Вместе с режиссером будут работать художник Семен Пастух и композитор Александр Бакши. В главной роли выступит актриса Марина Неелова. Премьера намечена на февраль 2020 года.
Марчелли весной приступит к работе над пьесой Горького "Дачники", а Дмитрий Акриш поставит спектакль "Пролетая над гнездом кукушки" по роману Кена Кизи.
Также 22 октября на основной сцене будет представлен новый проект "Эстафетное интервью".
"Несколько лет назад эта идея пришла мне в голову, а вот совсем недавно предложил мне это Саша Петров, и его команда будет это осуществлять. Происходить это будет так: один известный человек берет интервью у другого, а другой - у третьего... Но это будет не просто классическое интервью, а это будет такое любопытное, как мне кажется, театрализованное действие", - сказал Меньшиков.
На Новой сцене будут работать выпускник ГИТИСа (мастерская Кудряшова) Филипп Гуревич, который представит свою версию пьесы русского классика Александра Островского "Светит, да не греет", и студент четвертого курса ГИТИСа (мастерская Каменьковича и Крымова) Сергей Окунев, который будет ставить пьесу Ирины Васьковской "Рэйп ми".
В новом сезоне продолжится проект "Кино на сцене" - читки киносценариев любимых фильмов, старт которым был дан в 2017 году. В рамках этого уникального проекта были прочитаны сценарии таких фильмов, как "Покровские ворота", "Неуловимые мстители", "Бриллиантовая рука".
Кроме того, театр в сентябре-октябре отправится на гастроли в Тверь и Уфу со спектаклем "Гамлет", а постановку "1900" увидят зрители Риги и Таллина.
Новый сезон театра 17 сентября по традиции откроет спектакль "Оркестр мечты. Медь".
"У нас увеличилось число постановок на Большой и на Новой сцене, а значит, растет бюджет театра также, увеличивается процент посещаемости. Театр идет в гору, и давайте все помогать этому движению вперед", - сказал худрук, обращаясь к труппе.