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Эксперт усомнился в интеллекте людей, равняющих Сталина и Гитлера
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РИА Новости

Эксперт усомнился в интеллекте людей, равняющих Сталина и Гитлера

06:31 01.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга-концерта "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске в Москве
Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев в интервью порталу Nation News поддержал президента Владимира Путина, резко высказавшегося о дипломате Юзефе Липском.
Российский лидер назвал польского посла в нацистской Германии "сволочью и антисемитской свиньей", напомнив, что тот поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку", а также обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
По мнению Гусева, слова Путина соответствуют действительности.

"Путин был абсолютно прав, когда высказался в отношении этого посла. И если говорить о сегодняшнем дне, то позиция Польши находится в рамках иллюзий, и польские власти заявляют, что между сталинизмом и фашизмом нужно поставить знак равенства", – считает эксперт.

Кроме того, он усомнился в умственных способностях людей, которые ставят знак равенства между Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером.

"Наши войска – это войска-освободители, их встречали с улыбками и цветами. Что было бы с теми же поляками, трудно представить. И люди, которые равняют Сталина и Гитлера, чего-то не понимают и далеко находятся от осознания того времени", – заявил Гусев.

Он напомнил, что советские войска освободили от "коричневой чумы" всю Европу. При этом в Польше погибло 650 тысяч советских воинов, защищавших страну от фашизма.
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Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в твиттере, что она считает Гитлера и Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны. Так она отреагировала на высказанное Путиным мнение о том, что ряд европейских стран, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией накануне Второй мировой войны.
Помимо того, премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подписание пакта Молотова-Риббентропа, фактически возложив на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны наряду с нацистской Германией.
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Матеуш МоравецкийВторая мировая война (1939-1945)Российская академия наукИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинПольшаГерманияРоссияСШААдольф ГитлерВ мире
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GGoldmakherv
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