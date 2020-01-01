Эксперт усомнился в интеллекте людей, равняющих Сталина и Гитлера

"Наши войска – это войска-освободители, их встречали с улыбками и цветами. Что было бы с теми же поляками, трудно представить. И люди, которые равняют Сталина и Гитлера, чего-то не понимают и далеко находятся от осознания того времени", – заявил Гусев.