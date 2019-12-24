Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин заявил со ссылкой на архивные документы, что Гитлер говорил Липскому о своей идее выслать евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". Позднее польский посол написал о своих впечатлениях о разговоре с фюрером в своем докладе главе польского МИД Беку.

"Когда я это услышал, <...> я ему ответил", — фюреру он ответил, Гитлеру — "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", — процитировал Путин слова дипломата.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", — добавил российский лидер, отметив, что польский дипломат солидаризировался с Гитлером.