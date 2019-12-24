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Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
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РИА Новости

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

15:55 24.12.2019 (обновлено: 17:28 24.12.2019)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин заявил со ссылкой на архивные документы, что Гитлер говорил Липскому о своей идее выслать евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". Позднее польский посол написал о своих впечатлениях о разговоре с фюрером в своем докладе главе польского МИД Беку.
"Когда я это услышал, <...> я ему ответил", — фюреру он ответил, Гитлеру — "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", — процитировал Путин слова дипломата.
"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", — добавил российский лидер, отметив, что польский дипломат солидаризировался с Гитлером.
Юзеф Липский занимал пост посла Польши в Берлине в 1934-1939 годах. Одним из первых его заданий в этом качестве была работа над польско-немецким договором о ненападении.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 24 декабря 2019
15:19
Путин: некоторые страны Европы были в сговоре с фашистской Германией
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Юзеф ЛипскийВладимир ПутинПольшаРоссияАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
Чего то эти дни царя несет не по детски.. То на Ленина наехал давеча.. теперь на поляка никому неизвестного доселе..
24 декабря, 16:03
Илья Беляев
9331439232
У нас царей нет уже несколько столетий. Кто царь, где?
24 декабря, 16:06
Андрей Левицкий
23028160268
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