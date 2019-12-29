Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"

ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия , так и СССР

Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал... я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру, - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

"Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был "пактом о ненападении". Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния", - говорится в заявлении.

Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

По мнению Моравецкого, подписание пакта было "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон".

"Союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока", - говорится в его заявлении.