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Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
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РИА Новости

Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"

21:14 29.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБалканский саммит в Софии
Балканский саммит в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.
Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал... я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру, - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".
"Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был "пактом о ненападении". Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния", - говорится в заявлении.
Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
МИД Польши
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По мнению Моравецкого, подписание пакта было "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон".
"Союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока", - говорится в его заявлении.
"XX век принес миру невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей – убитых во имя тоталитарных идеологий. Смертельное жниво нацизма, фашизма и коммунизма является очевидностью для нашего поколения. Очевидностью является также то, кто за эти преступления отвечает и чей союз начал Вторую мировую войну", - добавил он
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
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Матеуш МоравецкийВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаГерманияРоссияСССРВ мире
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