Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Президент рассказал, что польский посол в гитлеровском рейхе Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник.

Мосбахер причислила Польшу к жертвам конфликта.

"Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", — заявила американский дипломат в своем твиттере

Реакция российской дипломатии

Посольство России в Варшаве усомнилось в том, что Мосбахер знает историю.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" — написало в Twitter диппредставительство.

Мосбахер до назначения послом в Польшу владела косметической фирмой. На нынешней должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов фирм США в Польше, в официальных письмах допускала ошибки в написании должностей и имен главы и других членов польского правительства.

В МИД России также усомнились в хорошем знании Мосбахер истории.

"Мы удивлены слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты", — написал МИД в микроблоге.

Министерство напомнило, что войне предшествовал Мюнхенский сговор, по итогам которого была разделена Чехословакия, кусок территории которой получила и Польша.

Также, как напомнил МИД, ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны".

"И почему США в основном в одиночестве каждый год голосуют против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма?" — задались вопросом в ведомстве, приложив таблицу с итогами одного из голосований.

"Оскорбительное заявление"

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал слова Мосбахер оскорблением президента США Франклина Рузвельта, возглавлявшего страну в годы Второй мировой войны, который называл "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".

"Заявление американского Посла в Польше Джорджетт Мосхабер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", — отметил он в своем фейсбуке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что заявление Мосбахер оскорбительно, и Госдепартаменту следует проверять глав своих дипломатических миссий на знание истории стран, где им предстоит работать.

"Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", — подчеркнул спикер.

Володин напомнил, что СССР понес невосполнимую утрату — в войне погибли более 27 миллионов его граждан. США и Великобритания потеряли 850 тысяч солдат и офицеров.

"Несмотря на идеологические различия государств, наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", — отметил политик.

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил , что высказывания американского посла о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, но и поощряют Польшу к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма.

"Попытка Польши переписать историю"