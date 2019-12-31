Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны. Так она отреагировала на высказанное Владимиром Путиным мнение о том, что ряд европейских стран, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией накануне Второй мировой войны.
Президент рассказал, что польский посол в гитлеровском рейхе Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник.
Мосбахер причислила Польшу к жертвам конфликта.
"Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", — заявила американский дипломат в своем твиттере.
Реакция российской дипломатии
Посольство России в Варшаве усомнилось в том, что Мосбахер знает историю.
"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" — написало в Twitter диппредставительство.
Мосбахер до назначения послом в Польшу владела косметической фирмой. На нынешней должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов фирм США в Польше, в официальных письмах допускала ошибки в написании должностей и имен главы и других членов польского правительства.
В МИД России также усомнились в хорошем знании Мосбахер истории.
"Мы удивлены слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты", — написал МИД в микроблоге.
Министерство напомнило, что войне предшествовал Мюнхенский сговор, по итогам которого была разделена Чехословакия, кусок территории которой получила и Польша.
Также, как напомнил МИД, ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны".
"И почему США в основном в одиночестве каждый год голосуют против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма?" — задались вопросом в ведомстве, приложив таблицу с итогами одного из голосований.
"Оскорбительное заявление"
Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал слова Мосбахер оскорблением президента США Франклина Рузвельта, возглавлявшего страну в годы Второй мировой войны, который называл "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".
"Заявление американского Посла в Польше Джорджетт Мосхабер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", — отметил он в своем фейсбуке.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что заявление Мосбахер оскорбительно, и Госдепартаменту следует проверять глав своих дипломатических миссий на знание истории стран, где им предстоит работать.
"Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", — подчеркнул спикер.
28 декабря, 08:51Российского посла вызвали в МИД Польши после слов Путина
Володин напомнил, что СССР понес невосполнимую утрату — в войне погибли более 27 миллионов его граждан. США и Великобритания потеряли 850 тысяч солдат и офицеров.
"Несмотря на идеологические различия государств, наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", — отметил политик.
Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывания американского посла о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, но и поощряют Польшу к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма.
"Попытка Польши переписать историю"
В воскресенье премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подписание пакта Молотова-Риббентропа, фактически возложив на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны наряду с нацистской Германией.
Российские политики резко осудили позицию Варшавы. Так, Володин призвал польских коллег извиниться за антисемитские высказывания Липского. Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике попытку Польши переписать историю в угоду политической конъюнктуре.