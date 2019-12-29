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Выбор РИА Новости: главные курьезы 2019 года
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РИА Новости

Выбор РИА Новости: главные курьезы 2019 года

11:40 29.12.2019 (обновлено: 11:43 29.12.2019)
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© Фото : официальная страница Михаила Галина в FacebookКот Виктор
Кот Виктор
© Фото : официальная страница Михаила Галина в Facebook
Кот Виктор. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Среди курьезов, которыми запомнится уходящий год, немало историй с братьями нашими меньшими: дискуссия вокруг "толстого кота" Виктора, дружба слона и верблюда, насмешившая датский парламент, и, конечно, суды во Франции из-за слишком громких пернатых.
Насмешили СМИ и соцсети и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, прервавший пресс-конференцию из-за звонка супруги, и австралийский премьер, у которого на фотографиях оказалось две левых ноги из-за неудачной ретуши в Photoshop сотрудников аппарата главы правительства.
Повеселились русские пользователи соцсетей и в связи со стихийно образовавшимся "гагачатом" в аккаунте певицы Леди Гаги.
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27 декабря, 11:20
Выбор РИА Новости: главные события 2019 года

Гагачат

Атаку на Instagram известной певицы Леди Гаги устроили летом русскоязычные пользователи соцсети из-за слухов о том, что она стала причиной разрыва актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк.
Целый поток гневных комментариев из России обрушился на аккаунт певицы.
"Гага, леди так не поступают", - пишут пользователи. "Лучше Гаге не появляться с гастролями в России", - заметили другие.
"Гага, и не вздумай менять страницу – мы тебя найдем!", - прокомментировали публикацию Гаги с одного из аккаунтов.
Правда, те, кто защищал ее, тоже нашлись.
"Ребята, может, мы зря на Гагу накинулись", - написала одна из пользовательниц.
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Спустя несколько дней гнев русскоязычных пользователей поутих, но поток спама на странице Леди Гаги не иссякал. Воспользовавшись шумихой вокруг аккаунта Гаги, многие из них на странице певицы стали размещать рекламу, обсуждать кулинарные вопросы, погоду и насущные проблемы.
"У кого-нибудь лето вообще наступило?" - поинтересовался один из пользователей.
"Тут можно талон к терапевту взять", - спросила другая.
"Давайте о животрепещущем: волнует вопрос, что с раздельным сбором мусора?" - задал вопрос один из комментаторов.
Комментаторы уже сами отмечают, что соцсети Гаги стали своеобразным форумом для русскоязычных пользователей.
"Я писал здесь начальнику вчера, что меня не будет. Почему он предъявляет, что я его не предупредил?" - говорится в одном из комментариев.
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Толстый кот

Одной из самых обсуждаемых в СМИ и соцсетях историй стало происшествие с "толстым котом" Виктором, которого не пустили в салон самолета из-за лишнего веса. Как рассказал в своем Facebook хозяин кота Михаил Галин, летевший из Москвы во Владивосток рейсом "Аэрофлота", перевозчик потребовал сдать его питомца в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Хозяин сдавать в багаж питомца не хотел, беспокоясь о его здоровье: накануне кот плохо перенес перелет из Риги до Москвы.
Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
Михаил Галин с котом Виктором
12 ноября, 21:54
Владелец толстого кота рассказал, почему нарушил правила "Аэрофлота"
История вызвала большой резонанс, большинство пользователей соцсетей выражали поддержку коту и его хозяину, предлагая им бесплатные поездки в такси, часть - свои накопленные мили в "Аэрофлоте". Впрочем, те, кто критиковал поступок хозяина за нарушение правил, тоже нашлись.
"Толстый кот" стал источником многочисленных мемов и хэштэгов: "Бро не багаж", "Летай, Виктор", "Я не толстый, у меня кость широкая", "Два килограмма кота - не преступление". Желающие пропиариться на истории с котом тоже нашлись.
История получила неожиданный финал: хозяин Виктора рассказал, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании, и он решил принять такое предложение. Он добавил, что воспользуется им чуть позже, "так как сейчас совершенно нет времени".
Кошка собралась в отпуск
16 декабря, 08:00Туризм
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…и кот-наркокурьер

На более серьезное "правонарушение" пошел кот из Тульской области, оказавшийся наркокурьером. В рамках расследования уголовного дела животное, предположительно, проносившее в ошейнике наркотики в колонию, должно было принять участие в следственном эксперименте. Дожидаться эксперимента "кота-наркокурьера", признанного вещдоком по делу, отправили в приют для животных.
Как написала газета "Коммерсант", сотрудники зооуголка выпускали кота погулять, и в одну из своих прогулок пушистый "преступник", испугавшись собак, сбежал.
© "Подслушано Новомосковск"/"ВКонтакте"Кот, проходивший в качестве вещественного доказательства по делу о доставке наркотиков в ИК-6 в Тульской области
Кот, проходивший в качестве вещественного доказательства по делу о доставке наркотиков в ИК-6 в Тульской области
© "Подслушано Новомосковск"/"ВКонтакте"
Кот, проходивший в качестве вещественного доказательства по делу о доставке наркотиков в ИК-6 в Тульской области
Тем не менее, на заседании суда в качестве вещественного доказательства кот все-таки появился. Как рассказали РИА Новости в областном судебном департаменте, на очередном заседании суда исследовали и кота, и ошейник. Сторона защиты была уверена, что кот не тот.
"В Новомосковском городском суде Тульской области подменили кота", - написал адвокат Дмитрий Сотников на своей странице в Facebook.
Между тем источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что после пропажи животного из зооуголка выяснилось, что его отдали в семью, где его и нашли.
"Представленный в суде кот – тот самый", - подчеркнул собеседник агентства.
Фургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
6 ноября, 15:54
ФСИН рассказала, какие животные доставляют наркотики в тюрьмы

Право кукарекать и крякать

Во Франции сразу две курьезных, но тем не менее дошедших до суда истории произошли с пернатыми.
В департаменте Приморская Шаранта чета пенсионеров обратилась в суд с жалобой на крики петуха. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины - чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов потребовал компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море.
Причем до суда дело петуха дошло не сразу - еще весной 2017 года пенсионеры заявляли, что шуму от птицы пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.
В итоге суд коммуны Рошфор отклонил иск.
"Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, …отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам", - сообщил портал France Info.
Речная лягушка
29 июля, 15:15
Во Франции больше месяца расследуют дело о громко квакающих лягушках
На юго-востоке Франции в коммуне Дакс покоя местным не давали уже слишком громкие крики уток. Пенсионерка Доминик Дут на протяжении 30 лет занимается разведением уток и гусей, делая тушенку. Ее соседи, переехавшие недавно в деревенскую местность, были крайне недовольны громкими криками птиц и подали в суд жалобу на пенсионерку.
Согласно заявлениям адвокатов истцов на заседании суда в октябре, их клиенты не могут наслаждаться временем в своем саду и на террасе и не могут спать с открытыми окнами из-за криков уток. Соседи Доминик Дут просили суд "всеми силами заставить уток замолчать" и наложить штраф на хозяйку птиц в размере 150 евро ежедневно, если этого не будет сделано, а также взыскать моральную компенсацию в 3,5 тысячи евро.
Суд назначал акустическую экспертизу, которая показала, что крики уток не превышают допустимой нормы.
В ноябре суд Дакса огласил решение: утки останутся живы.
"Если бы я проиграла, то мне бы пришлось убить их (уток) сегодня или завтра. А это для меня было бы катастрофой", - сказал хозяйка птиц, которую цитировала радиостанция France Bleu.
Песец в клетке
6 октября 2018, 08:00
Кота — оправдать, медведей — нет: животные, совершившие преступления

Дружба слона и верблюда

Весело было 4 октября в датском парламенте, где выступала с отчетом о работе правительства премьер Метте Фредриксен. Но смех вызвали не результаты работы кабмина, а трогательная история дружбы слона и верблюда Али.
Премьер рассказывала, в том числе, о действии запрета на использование в цирках экзотических животных. После введения этого запрета правительство Дании начало выкупать таких животных из цирков.
У одного из цирков, помимо слонов, правительству пришлось купить и верблюда Али, который так сдружился с одним из слонов, что отказался отпускать его. На видео, которое получило широкое распространение в интернете, рассказывая об этом эпизоде, Фредриксен с трудом удерживается от смеха и постоянно делает паузы в речи, чтобы перевести дух, но в конце концов не выдерживает. Смехом поддержали ее и датские парламентарии.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен зачитывает доклад о выкупе правительством цирковых животных
6 октября, 15:35
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Политики шутят

Политики тоже шутят. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попросил сотрудников аппарата главы правительства "уделить основное внимание" его волосам при ретушировании снимков в Photoshop после того, как они заменили ему на фотографии кроссовки и поменяли правую ногу на левую.
Как отмечает австралийская телерадиокомпания ABC, ранее на его официальном сайте появилась семейная фотография, где премьер изображен с женой и двумя детьми. Некоторые пользователи Twitter нашли оригинальный снимок и отметили, что премьеру "сделали" новые кроссовки и заменили правую ногу на левую. Как заявил официальный представитель Моррисона, снимок был отретуширован без ведома премьера, впоследствии его заменили на оригинальный.
"Сообщение для моего аппарата (премьер-министра и кабинета министров): я не просил подчищать мне обувь, но если вам обязательно нужно что-то фотошопить, пожалуйста, уделите основное внимание моим волосам (их отсутствию), не ногам!" – написал премьер в Twitter.
Моррисон также прикрепил к сообщению фотографию своих кроссовок, отметив, что предпочитает надевать их "каждый раз, когда может снять костюм".
Повеселил журналистов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: из-за телефонного звонка он прервал свою речь на пресс-конференции по итогам саммита в Египте.
"Прошу прощения, жена звонит", - сказал Юнкер и ответил на телефонный звонок, вызвав смех у журналистов.
А вот депутат британского парламента от Лейбористской партии Тулип Сиддик была совершенно серьезна, когда заявила, что перенесет свои роды ради намеченного голосования по Brexit.
Сиддик, как писала Evening Standart, отложила кесарево сечение на два дня, несмотря на то, что перенесла непростую беременность.
"(Врачи больницы - Прим. ред.) Royal Free были предельно ясными, говоря о своих юридических и медицинских обязанностях. Это рискованная беременность, и я делаю это вопреки советам врачей", - приводила газета слова Сиддик.
По данным газеты, обычно парламентариям на позднем сроке беременности, также как и женщинам с маленькими детьми или больным, "находят пару" из оппозиционной партии, то есть человека, который тоже не может проголосовать. Таким образом, отсутствие парламентария не отражается на результатах голосования. Однако, несмотря на это, Сиддик заявила, что не доверяет системе и примет участие в голосовании.
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:29
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

В Турцию вместо колонии

Осужденный житель Екатеринбурга, приговоренный судом к восьми месяцам колонии-поселения, не смог сразу отправиться отбывать наказание из-за нехватки мест в исправительном учреждении.
"Я дважды попался нетрезвым за рулем, суд приговорил меня к восьми месяцам колонии-поселения. Однако отсидеть свой срок пока не могу. Пришел в отдел исполнения наказаний на улице Космонавтов, а там мне сказали: "Нет мест. Когда появится свободное место в колонии, мы вам позвоним". Так уже два месяца сижу дома, жду. Мне бы поскорее отделаться от этого, как говорится, раньше сядешь — раньше выйдешь", — рассказал местным СМИ екатеринбуржец.
В итоге вместо колонии с разрешения ФСИН осужденный отправился с семьей в отпуск в Турцию. Во ФСИН же обещали найти место в колонии после отпуска.
Женщина в наручниках
11 ноября, 15:50
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии

Гнев обманутых бабушек

Предполагаемый мошенник в Басманном суде Москвы сам попросился в клетку, испугавшись "разгневанных бабушек и дедушек". Как рассказала председатель инстанции Ольга Вырышева, некоего Буланова начали судить за мошенничество, и на заседание пришло 86 потерпевших – пенсионеров, которых он, как считает следствие, обманул.
Во время расследования подсудимый находился под подпиской о невыезде, но десятки "разгневанных бабушек и дедушек" произвели на него впечатление.
"Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку. Он испугался", - рассказала Вырышева на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы.
Чем закончилась история, однако, неясно: поместили ли Буланова в клетку или нет, Вырышева не рассказала.
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Золотой унитаз

Еще один курьез в криминальной хронике - на этот раз в Великобритании: полиции пришлось разыскивать золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль.
Сделанный из цельного 18-каратного золота унитаз, оцениваемый в миллион фунтов стерлингов, был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета.
Поскольку данное произведение искусства было подключено к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.
Спустя месяц по делу было задержано трое подозреваемых, однако пока не ясно, удалось ли найти и вернуть золотой унитаз.
© AP PhotoТуалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
© AP Photo
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом

Награда за мальчика

Награду за рождение мальчика объявили в польской деревне Мейсьце Оджаньске, где уже десять лет появляются на свет только девочки. Как рассказала Radiо ZET, в этой деревне, расположенной в Опольском воеводстве на юге Польши, большинство населения составляют женщины. Им приходится работать на местах, которые традиционно занимают мужчины, в частности, пожарными, трактористами.
Профессия пожарного особенно привлекает местных девочек. Так, в местной молодежной пожарной дружине на 24 девушки приходится восемь юношей.
Последний мальчик, рожденный в Оджаньске, скоро отметит десятилетие, но он уже не живет на родине. Самому же младшему жителю городка мужского пола уже исполнилось 12 лет.
Власти гмины (района) Цисек, в которой расположена деревня, даже пообещали награду за первого рожденного мальчика. Местный бурмистр пока не стал раскрывать, чем будет награждена семья первого новорожденного мальчика, но заявил, что она не будет денежной.
Молодая семья
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Выбор РИА Новости: звездные дети 2019 года
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