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РИА Новости

Суд во Франции сохранил жизнь уткам, крики которых мешали спать соседям

23:05 19.11.2019 (обновлено: 23:48 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУтки
Утки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Утки. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Суд коммуны Дакс на юго-востоке Франции отклонил иск французов, жаловавшихся на громкие крики уток по соседству и призывавших "заставить их замолчать любыми способами". Таким образом, утки останутся живы, сообщает радиостанция France Bleu.
Пенсионерка Доминик Дут на протяжении 30 лет занимается разведением уток и гусей, делая тушенку. Соседи Дут, переехавшие недавно в деревенскую местность, были крайне недовольны громкими криками птиц и подали в суд жалобу на пенсионерку.
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Согласно заявлениям адвокатов истцов на заседании суда в октябре, их клиенты не могут наслаждаться временем в своем саду и на террасе и не могут спать с открытыми окнами из-за криков уток. Соседи Доминик Дут просили суд "всеми силами заставить уток замолчать" и наложить штраф на хозяйку птиц в размере 150 евро ежедневно, если этого не будет сделано, а также взыскать моральную компенсацию в 3,5 тысячи евро.
Во вторник суд Дакса огласил вердикт: утки останутся живы.
"Это большое облегчение для госпожи Дут, которая пострадала от всей этой процедуры. Утки останутся живы, поэтому она может продолжить ведение хозяйства, как ей хочется. И это отличная новость", — приводит издание слова адвоката пенсионерки.
Адвокаты истцов отказались от комментариев.
Суд назначал акустическую экспертизу, которая показала, что крики уток не превышают допустимой нормы.
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"Если бы я проиграла, то мне бы пришлось убить их (уток) сегодня или завтра. А это для меня было бы катастрофой", — говорит хозяйка птиц.
В память о позитивном для нее исходе Дут решила сохранить своих уток.
"Я думаю, что я сохраню их и повешу номер "2019" на лапку. Буду хранить их как память", — отметила она.
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ФранцияВ мире
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