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РИА Новости

Из особняка Черчилля украли золотой унитаз

15:47 14.09.2019 (обновлено: 17:02 14.09.2019)
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© William EdwardsТуалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
© William Edwards
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
Стоимость сделанного из цельного 18-каратного золота унитаза оценивается в миллион фунтов стерлингов (больше 80 миллионов рублей). Его изготовил итальянский художник Маурицио Каттелан. Унитаз присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, однако им можно было воспользоваться. При этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма.
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"Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4:50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению", — говорится в заявлении полиции.
Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.

"Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией", — отмечается в документе.

Музей подтвердил факт исчезновения унитаза и сообщил в твиттер, что из-за инцидента дворец будет закрыт как минимум до конца дня.
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ВеликобританияУинстон ЧерчилльВ мире
Популярные комментарии
Мне одному кажется что Запад окончательно с катушек слетел? Массированная пропаганда анального секса, золотые унитазы в качестве "произведений искусства"... Что дальше, золотое г..но как главный экспонат выставки?
14 сентября, 16:08
СССергей Смирнов
1710003
Особенно смешно после того как запад раскачивал тему про золотой унитаз Януковича
14 сентября, 17:15
Семенов Алексей
1200000
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