Из особняка Черчилля украли золотой унитаз

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
Стоимость сделанного из цельного 18-каратного золота унитаза оценивается в миллион фунтов стерлингов (больше 80 миллионов рублей). Его изготовил итальянский художник Маурицио Каттелан. Унитаз присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, однако им можно было воспользоваться. При этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма.
"Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4:50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению", — говорится в заявлении полиции.
Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.
"Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией", — отмечается в документе.
Музей подтвердил факт исчезновения унитаза и сообщил в твиттер, что из-за инцидента дворец будет закрыт как минимум до конца дня.
**IMPORTANT NOTICE**— Blenheim Palace (@BlenheimPalace) September 14, 2019
Due to an unforeseen incident at the Palace we are closed until lunchtime, the Park will remain open.
Apologies for any inconvenience.