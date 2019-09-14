Из особняка Черчилля украли золотой унитаз

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.

Стоимость сделанного из цельного 18-каратного золота унитаза оценивается в миллион фунтов стерлингов (больше 80 миллионов рублей). Его изготовил итальянский художник Маурицио Каттелан. Унитаз присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, однако им можно было воспользоваться. При этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма.

"Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4:50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению", — говорится в заявлении полиции.

Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.

"Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией", — отмечается в документе.

Музей подтвердил факт исчезновения унитаза и сообщил в твиттер , что из-за инцидента дворец будет закрыт как минимум до конца дня.