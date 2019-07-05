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РИА Новости

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Вчера, 12:32
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© AFP 2019 / Xavier LeotyПетух по кличке Морис, проживающий в департаменте Приморская Шаранта во Франции
Петух по кличке Морис, проживающий в департаменте Приморская Шаранта во Франции
© AFP 2019 / Xavier Leoty
Петух по кличке Морис, проживающий в департаменте Приморская Шаранта во Франции
ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости. Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море.
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Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. По сведениям радиостанции Europe1, еще весной 2017-го пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.
На заседание суда 4 июля не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.
Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.
Как отмечает телеканал Euronews, за процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".
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ФранцияВ мире
Популярные комментарии
Не понял, где крики либеральной общественности всего мира, где многотысячные митинги в поддержку птицы? В наглую и беспринципно заглушается голос свободы и право на самовыражение, а они просто молчат. Безобразие!
5 июля, 12:54
Себекхотеп III
14161101
Петух должен быть голосистым. Не заглушить вам голос свободы.
5 июля, 12:41
vvab6
580100
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