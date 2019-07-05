Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море.

На заседание суда 4 июля не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.