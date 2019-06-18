В Москве аферист попросился в клетку суда, испугавшись разгневанных бабушек

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Предполагаемый мошенник в Басманном суде Москвы сам попросился в клетку, испугавшись "разгневанных бабушек и дедушек", рассказала во вторник председатель инстанции Ирина Вырышева.

По ее словам, некоего Буланова сегодня начали судить за мошенничество, на заседание пришло 86 потерпевших — пенсионеров, которых он, как считает следствие, обманул.

Во время расследования подсудимый находился под подпиской о невыезде, но десятки "разгневанных бабушек и дедушек" произвели на него впечатление.

"Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку. Он испугался", — рассказала Вырышева на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы.

Чем закончилась история, однако, неясно: поместили ли Буланова в клетку или нет, Вырышева не рассказала.