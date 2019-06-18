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РИА Новости

В Москве аферист попросился в клетку суда, испугавшись разгневанных бабушек

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина у здания Басманного суда в Москве
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Предполагаемый мошенник в Басманном суде Москвы сам попросился в клетку, испугавшись "разгневанных бабушек и дедушек", рассказала во вторник председатель инстанции Ирина Вырышева.
По ее словам, некоего Буланова сегодня начали судить за мошенничество, на заседание пришло 86 потерпевших — пенсионеров, которых он, как считает следствие, обманул.
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Во время расследования подсудимый находился под подпиской о невыезде, но десятки "разгневанных бабушек и дедушек" произвели на него впечатление.
"Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку. Он испугался", — рассказала Вырышева на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы.
Чем закончилась история, однако, неясно: поместили ли Буланова в клетку или нет, Вырышева не рассказала.
Минувшей осенью группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий сажать подследственных и подсудимых на заседаниях суда в клетки. Идею поддержали в правительстве, Генпрокуратуре и президентском Совете по правам человека, однако нижняя палата парламента новацию пока не утвердила.
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