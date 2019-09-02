Правительство Дании выкупит слонов-пенсионеров у цирков

СТОКГОЛЬМ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков, сообщает издание JydskeVeskusten.
В настоящее время трое слонов: Лара, Джунгли и Дженни содержатся в цирке Arena, за них он получит 8,25 миллиона датских крон (около 1,1 миллиона евро). За слониху Рамболина, которая находится в цирке Trapez, правительство заплатит около 3,7 миллиона датских крон (около 400 тысяч евро).
Слонов согласился принять у себя национальный парк Кнутенборг. Территория парка позволяет создать для животных комфортные условия. По словам главного зоолога парка Расмуса Нильсона, им предоставят площадь в 15 квадратных километров.
Ранее датский министр Могенс Йенсен выступил с инициативой запретить выступления слонов в цирках. В ближайшее время он намерен внести это предложение на обсуждение в парламент страны.