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РИА Новости

Правительство Дании выкупит слонов-пенсионеров у цирков

19:46 02.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлон во время циркового номера
Слон во время циркового номера
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Слон во время циркового номера. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков, сообщает издание JydskeVeskusten.
В настоящее время трое слонов: Лара, Джунгли и Дженни содержатся в цирке Arena, за них он получит 8,25 миллиона датских крон (около 1,1 миллиона евро). За слониху Рамболина, которая находится в цирке Trapez, правительство заплатит около 3,7 миллиона датских крон (около 400 тысяч евро).
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Слонов согласился принять у себя национальный парк Кнутенборг. Территория парка позволяет создать для животных комфортные условия. По словам главного зоолога парка Расмуса Нильсона, им предоставят площадь в 15 квадратных километров.
Ранее датский министр Могенс Йенсен выступил с инициативой запретить выступления слонов в цирках. В ближайшее время он намерен внести это предложение на обсуждение в парламент страны.
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