Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией

Все дело в стратегическом значении для глобальной экономики (да и политики) Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы и обеспечивает доставку трети добываемого на планете природного газа и четверти нефти на мировой рынок. Северное побережье узкого пролива принадлежит Тегерану, что в свете особенностей отношений США с Исламской Республикой Иран (ИРИ) время от времени ставит под угрозу бесперебойность транспортировки углеводородов с Ближнего Востока.
В результате прямо сейчас коалиция Россия — Китай — Иран начинает не на словах, а на деле задавать формат безопасности в важнейшей части Мирового океана. А США в своем стремлении удержать доминирование упускают инициативу в очередном очень значимом для себя вопросе и будут вынуждены следовать за навязываемой конкурентами повесткой.