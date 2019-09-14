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РИА Новости

США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

23:10 14.09.2019 (обновлено: 23:57 14.09.2019)
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© AP Photo / BRUCE STANLEYПредприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
© AP Photo / BRUCE STANLEY
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
"Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", — написал Помпео в твиттере.
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Он призвал международное сообщество "публично и однозначно осудить нападения".
"США будут работать с партнерами и союзниками над обеспечением того, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию", — добавил Помпео.
Ранее стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
СМИ сообщили, что в результате атак производство на предприятиях могло сократиться на пять миллионов баррелей в день, что составляет почти половину объема добычи нефти Саудовской Аравии.
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Майк ПомпеоSaudi AramcoСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Больше похоже на провокацию США против Ирана. Это полностью в стиле США.
14 сентября, 23:18
Владимир Ф. Быченков
3400005
Пора уже всему миру обвинить США в атаках на:Японию(с применением ЯО),на Вьетнам(с примирением напалма)...на Ливию,Ирак,Сирию...спросить что с ос.Бикини, кто находится в Гуантанамо..где золотые запасы стран,которые им их доверили...?!!!!!
14 сентября, 23:29
SPSergey Petrov
2200004
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