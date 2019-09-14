США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

"Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", — написал Помпео в твиттере

Он призвал международное сообщество "публично и однозначно осудить нападения".

"США будут работать с партнерами и союзниками над обеспечением того, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию", — добавил Помпео.

Ранее стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.