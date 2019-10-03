Путин призвал создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.
Он напомнил, что Россия в июле этого года представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая, по мнению Путина, "с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе" очень актуальна.
"Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти и Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".