РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T18:27+0300
https://ria.ru/20191206/1562074177.html
Россия призвала к деэскалации напряжённости в Персидском заливе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/41/1562004160_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_ae98b8671749589818975ebe99eaaca8.jpg
РИА Новости

Россия призвала к деэскалации напряжённости в Персидском заливе

18:27 06.12.2019
108
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. РФ призывает к деэскалации напряжённости в Персидском заливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Призываем к преодолению напряженности в Персидском заливе через диалог. Это предусмотрено достаточно давно сформулированной российской концепцией коллективной безопасности в Заливе, и последовательная реализация этой идеи позволит заложить фундамент для формирования архитектуры взаимного доверия во всем ближневосточном регионе", - заявил министр, выступая на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Южное побережье Персидского залива
23 октября, 11:21
Россия надеется на принятие концепции по Персидскому заливу до конца года
В июле Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Меры, предложенные Москвой для укрепления безопасности в регионе, касались отказа от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создания в регионе демилитаризованных зон, установления "горячих линий", обмена информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.
100010
Обсудить 0
Персидский заливСергей ЛавровМИД РФЛига арабских государствСовет Безопасности ООНЕвросоюзКитайРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил текущую ситуацию в Ираке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Конституционный комитет мог бы работать уже год, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил важность баланса между политическими силами Ливана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не стремится искать внутреннюю логику в решениях США
Техника разминирования в провинции Идлиб
Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии
Министр энергетики РФ Александр Новак
Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил США в деструктивных действиях по СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил планы Педерсена по конституционному комитету Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал данные о "российских наемниках" в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния