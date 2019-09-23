Стали известны детали иранской концепции безопасности в Персидском заливе

ООН, 23 сен - РИА Новости. В коалицию по безопасности в Персидском заливе, которую Иран предложит на ГА ООН, должны войти Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов в преддверии Генассамблеи ООН.

"Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", - сказал Зариф.