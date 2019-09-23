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РИА Новости

Стали известны детали иранской концепции безопасности в Персидском заливе

15:22 23.09.2019 (обновлено: 15:53 23.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 23 сен - РИА Новости. В коалицию по безопасности в Персидском заливе, которую Иран предложит на ГА ООН, должны войти Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов в преддверии Генассамблеи ООН.
"Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", - сказал Зариф.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
20 августа, 23:29РИА Новости
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По его словам, "предполагается, что они будут взаимодействовать под эгидой ООН".
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