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В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
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РИА Новости

В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

23:36 26.12.2019
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. США будут следить за учениями России, КНР и Ирана в Аравийском море и готовы обеспечивать свободу судоходства в регионе, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
"Мы знаем о многосторонних учениях, проводимых между Ираном, Китаем и Россией в Аравийском море. Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Робертсона.
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В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности". Целью учений является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности, заявил РИА Новости новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.
Ранее корабли ВМФ РФ 16-19 декабря участвовали с ВМС Индии в совместном учении "Индра-2019" в Аравийском море.
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