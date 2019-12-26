В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

"Мы знаем о многосторонних учениях, проводимых между Ираном, Китаем и Россией в Аравийском море. Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Робертсона.