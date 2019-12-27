День спасателя в России

Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР.
17 апреля 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был назначен председателем Российского корпуса спасателей. 30 июля 1991 года Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
19 ноября 1991 года на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР).
18 декабря 1991 года были учреждены Штаб войск гражданской обороны РСФСР и девять региональных центров по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Указом президента РФ от 18 декабря 1991 года в ГКЧС из состава Минобороны России с войсками государственной обороны в распоряжение региональных центров были переданы четыре отдельных вертолетных отряда.
ГКЧС в 1991-1992 годах принимал участие в оказании помощи населению, оказавшемуся в зоне межнациональных конфликтов – занимался организацией эвакуации пострадавшего населения в безопасные районы, оказанием медицинской и гуманитарной помощи жителям Северной и Южной Осетии, Абхазии, Ингушетии и др.
В марте 1992 года был образован Центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас), который стал одним из основных спасательных подразделений ГКЧС. Отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и выполнения работ по их ликвидации.
На основании постановления правительства РФ от 28 июля 1992 года началось формирование поисково-спасательной службы ГКЧС России.
10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которое возглавил Сергей Шойгу.
15 февраля 1994 года было сформировано одно из основных воинских формирований МЧС России – Центр специального назначения (Центр "Лидер"), предназначенный для повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и т.д.
В качестве оперативного органа управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в декабре 1994 года вступил в действие Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). На его базе в 2006 году был создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС), который является органом повседневного управления РСЧС.
В 1995 году образовано Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие (ФГУАП) МЧС России, на базе которого в декабре 2015 года была создана Авиационно-спасательная компания.
В целях обобщения всей прогнозной информации в стране о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в марте 1997 года было учреждено Агентство по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России. На его базе 1 июля 1999 года был создан Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) – Центр "Антистихия".
Развитие психологической службы МЧС России как целостной системы началось в сентябре 1999 году с создания Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП). Первоначально ЦЭПП МЧС России являлся филиалом "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России".
В 2001 году в ведение МЧС России была передана Государственная противопожарная служба, в 2003 году – Государственная инспекция по маломерным судам, в 2010 году – военизированные горноспасательные части, что увеличило возможности системы МЧС России и расширило направления ее деятельности.
С 2005 года стали создаваться государственные судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы в рамках реализации федерального закона от 31 мая 2001 года "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
В 2006 году МЧС России совместно с МВД и ФСБ России основали Общероссийскую комплексную систему информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), которая объединила в себе аппаратно-программные средства обработки, передачи и отображения аудио и видеоинформации. Ее главной задачей является обеспечение оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. С момента основания системы количество пунктов информирования и оповещения неуклонно растет. В 2019 году ОКСИОН насчитывает 44 информационных центров, 668 терминальных комплексов (ТК). Они расположены более чем в 50 регионах Российской Федерации.
В 2009-2011 годах проводилась работа по реорганизации войск гражданской обороны в спасательные воинские формирования (СВФ) МЧС России.
В рамках реформы было создано восемь спасательных воинских формирований регионального подчинения (спасательные центры) и два – центрального, в том числе 179-й спасательный центр в Ногинске и 294-й Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", восемь авиационно-спасательных центров с дислокацией в городе Жуковский (Московская область), Красноярске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Минеральных Водах. В новые формирования дополнительно включены подразделения беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств, радиационной, химической и биологической защиты, инженерно-спасательные роты, группы проведения пиротехнических и взрывных работ, доставки гуманитарных грузов и пожарные подразделения. Увеличилась также численность инженерно-технических и кинологических подразделений за счет сокращения численности управленческого аппарата.
В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности в Арктической зоне Российской Федерации, в МЧС России было принято решение о создании Арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ), расположенных на материковой части от города Архангельска до поселка Провидения Чукотского автономного округа.
В 2019 году сотрудники МЧС спасли более 200 тысяч человеческих жизней.
В рамках международного сотрудничества в 2018 году было проведено 28 гуманитарных операций за пределами Российской Федерации. В общей сложности помощь оказана 19 странам, доставлено более 31 тысячи тонн гуманитарных грузов.
В 2019 году на двусторонней основе было осуществлено 10 международных операций, помощь была оказана 9 странам.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников