Убийства и покушения на российских чиновников в 2012-2019 годах

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16 ноября пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором проживал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его семья. Один из преступников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома.