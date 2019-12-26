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https://ria.ru/20191226/1562879574.html
Убийства и покушения на российских чиновников в 2012-2019 годах
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РИА Новости

Убийства и покушения на российских чиновников в 2012-2019 годах

13:27 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков

2019

26 декабря было совершено нападение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Неизвестные взорвали машину, в которой находился чиновник. В результате взрыва мужчина получил травму ноги.
Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство.
3 декабря было совершено покушение на главу администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района Нижегородской области. По версии следствия, пьяный 54-летний мужчина вошел в кабинет чиновника, нацелил пистолет на голову потерпевшего и угрожал убийством. Глава администрации оказал активное сопротивление и забрал у нападавшего оружие. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
14 февраля 31-летний уроженец города Ярославля напал на мэра Иваново Владимира Шарыпова. Глава города получил травмы, не опасные для жизни и здоровья. Преступник скрылся, однако позже был задержан. Было заведено уголовное дело о покушении на убийство.

2018

26 апреля на дороге в окрестностях поселка Троицкий произошло покушение на убийство главы администрации Талицкого городского округа Александра Толкачева. Неизвестный несколько раз выстрелил в градоначальника, когда тот находился в машине. В результате нападения никто не пострадал, нападавшему удалось скрыться.

2016

16 ноября пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором проживал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его семья. Один из преступников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома.
Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби. Трое из пяти человек, причастных к преступлению, были задержаны в 2017 году. Ремезов был задержан в мае 2019 года. Еще один член преступной группы скрылся в США, где также совершил преступление и получил срок за него.

2015

19 октября в своем кабинете был расстрелян первый замглавы подмосковного Красногорска Юрий Караулов. Второй жертвой убийцы стал руководитель Красногорских электросетей Георгий Котляренко. Следствием было установлено, что в обеденное время в кабинет к чиновнику вошел местный предприниматель Амиран Георгадзе, занимающийся строительством объектов. После чего он произвел выстрелы из автоматического оружия, в обоих мужчин и скрылся с места на своем автомобиле. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, также застрелил местного жителя и своего компаньона. Тело Георгадзе было обнаружено через несколько дней в подмосковной деревне Тимошкино.

2012

21 сентября был убит заместитель главы администрации Чеховского района Московской области по вопросам градостроительства, земельных отношений, инвестиций Владимир Федосов. Трое неизвестных мужчин, облаченных в маски, ворвались в частный дом в деревне Солнышково Чеховского района, где проживал Федосов и его супруга, связали им ноги и руки лентой-скотч, а также подвергли избиению, требуя выдачи имеющихся денежных средств. Нападавшие похитили пять миллионов рублей и золотые украшения, после чего скрылись. Федосов скончался на месте происшествия от полученных ранений.
29 июня в своем кабинете был застрелен глава Светлоярского района Волгоградской области Николай Крутов. Местный житель произвел в него не менее пяти выстрелов из пистолета Макарова, а через какое-то время пришел в отдел полиции и сознался в убийстве. Подозреваемый рассказал следователям, что застрелил Крутова, так как тот систематически вымогал у него деньги. В ходе следствия специалисты научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского признали мужчину, совершившего убийство, нуждающимся в специализированном лечении. По результатам рассмотрения дела Вагапову было назначено принудительное лечение в спецклинике.
28 мая в Кабардино-Балкарии неизвестные на автодороге Псыхурей - Кременчуг - Константиновское из автоматического оружия обстреляли автомобиль Toyota Prado главы администрации Баксанского района Хасана Сижажева, который ехал на работу в Баксан. В результате, 49-летний чиновник был ранен в живот и доставлен в больницу. В ходе организованного по горячим следам преследования на границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья в пойме реки Малка один из нападавших был блокирован и нейтрализован после того, как бросил в силовиков гранату.
18 мая в Кабардино-Балкарии неизвестные расстреляли главу администрации районного центра Тырныауз Жамала Геммуева. На автодороге между селениями Бедык и Жанхотеко была обнаружена автомашина "Опель", в которой находилось тело 37-летнего Геммуева с огнестрельными ранениями.
2 февраля в Кабардино-Балкарии на одном из участков автодороги "Шитхала - Нарткала" неизвестные обстреляли автомобиль, на котором ехал глава администрации Урванского района Кабардино-Балкарии Антемиркан Каноков. В результате нападения чиновник получил ранения, охранявший его полицейский погиб.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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