РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T09:30+0300
https://ria.ru/20191210/1562196289.html
Житель Нижегородской области попытался застрелить главу сельсовета
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:314:3082:2048_1036x0_80_0_0_5802b1c92fb04b796b1a0051d51417df.jpg
РИА Новости

Житель Нижегородской области попытался застрелить главу сельсовета

09:30 10.12.2019
3392
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница УМВД России
Сотрудница УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница УМВД России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, подозреваемый в покушении на убийство главы администрации Шеманихинского сельсовета, арестован на два месяца, сообщается на сайте Краснобаковского районного суда.
По версии следствия, днем 3 декабря нетрезвый мужчина пришел в кабинет главы администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района, наставил на него пистолет и угрожал убийством. Глава сельской администрации оказал активное сопротивление, в процессе борьбы произошел выстрел. Потерпевшему удалось отобрать оружие у нападавшего.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 08:53
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя у здания муниципального учреждения. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Обвиняемый и его защитники возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, считая, что участие обвиняемого в предварительном следствии и суде может быть обеспечено более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста. Суд пришел к выводу о невозможности избрания иной меры пресечения, так как имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать потерпевшему. Срок содержания под стражей составит 2 месяца с момента задержания", - говорится в сообщении районного суда.
320047
Обсудить 3
Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Мосгорсуд отменил арест счетов, ценных бумаг и имущества Абызова
Верховный суд РФ
ВС отправил на пересмотр вопрос об ответственности наследников
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в ДТП сына генерала
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния