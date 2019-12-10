Житель Нижегородской области попытался застрелить главу сельсовета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, подозреваемый в покушении на убийство главы администрации Шеманихинского сельсовета, арестован на два месяца, сообщается на сайте Краснобаковского районного суда.
По версии следствия, днем 3 декабря нетрезвый мужчина пришел в кабинет главы администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района, наставил на него пистолет и угрожал убийством. Глава сельской администрации оказал активное сопротивление, в процессе борьбы произошел выстрел. Потерпевшему удалось отобрать оружие у нападавшего.
Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя у здания муниципального учреждения. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Обвиняемый и его защитники возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, считая, что участие обвиняемого в предварительном следствии и суде может быть обеспечено более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста. Суд пришел к выводу о невозможности избрания иной меры пресечения, так как имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать потерпевшему. Срок содержания под стражей составит 2 месяца с момента задержания", - говорится в сообщении районного суда.