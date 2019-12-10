Житель Нижегородской области попытался застрелить главу сельсовета

"Обвиняемый и его защитники возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, считая, что участие обвиняемого в предварительном следствии и суде может быть обеспечено более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста. Суд пришел к выводу о невозможности избрания иной меры пресечения, так как имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать потерпевшему. Срок содержания под стражей составит 2 месяца с момента задержания", - говорится в сообщении районного суда.