СК возбудил дело о покушении на главу района в Воронежской области

"Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района", - говорится в сообщении.