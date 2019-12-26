СК возбудил дело о покушении на главу района в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. СК возбудил дело о покушении на убийство по факту взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск четверга. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни пострадавшего нет.
"Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"Расследование уголовного дела продолжается. В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается", - отмечает СУСК.