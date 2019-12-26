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СК возбудил дело о покушении на главу района в Воронежской области
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РИА Новости

СК возбудил дело о покушении на главу района в Воронежской области

13:13 26.12.2019 (обновлено: 15:37 26.12.2019)
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© Фото : СК РФСотрудник СК РФ на месте покушения на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области. 26 декабря 2019
Сотрудник СК РФ на месте покушения на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области. 26 декабря 2019
© Фото : СК РФ
Сотрудник СК РФ на месте покушения на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области. 26 декабря 2019
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. СК возбудил дело о покушении на убийство по факту взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск четверга. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни пострадавшего нет.
"Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"Расследование уголовного дела продолжается. В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается", - отмечает СУСК.
Сотрудник полиции
Вчера, 12:46
Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловСледственный комитет РФРамонский районВоронежская областьРоссияПроисшествия
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