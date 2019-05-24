Задержанный за покушение на волгоградского губернатора был арестован заочно

ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Задержанный в четверг по подозрению в покушении на главу Волгоградской области в 2016 году Евгений Ремезов был арестован заочно в апреле, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что Ремезов, подозреваемый в покушении на волгоградского губернатора Андрея Бочарова, задержан 23 мая.

Как заявили РИА Новости в суде, Центральный районный суд избрал в отношении Ремезова меру пресечения заочно еще в апреле. "Ему (Ремезову - ред.) 5 апреля постановлением центрального суда уже избрали меру пресечения и объявляли в розыск. Меру пресечения избирали с момента задержания, поскольку его задержали вчера, и с этого момента считается, что он находится под стражей в течение двух месяцев – до июля", - сообщили агентству в суде.

По информации СК, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его семья. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.

Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.